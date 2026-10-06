Cirsa, La Sirena i molt més: Terrassa descobreix el seu dissenyador gràfic

L'obstinació del seu fill Joan i l'ajut d'entitats com el Llibre de la Vida difonen la vasta obra del grafista terrassenc Josep Maria Carramiñana (1929-2017), creador d'un paisatge corporatiu que inclou marques com Cirsa, Fontanals, La Sirena o Mery.
No hi havia ordinadors, ni intel·ligència artificial (IA), ni bancs d'imatges. Quan, si més no a casa nostra, no s‘estilava això del “branding” com a concepte, Josep Maria Carramiñana ja practicava, amb categoria de mestre, aquests processos estratègics de creació, construcció i gestió d’una marca per imprimir una identitat, un propòsit i uns valors únics que penetressin en la ment dels consumidors. No en va, quan un client (pocs ho feien) manifestava al Josep Maria els seus dubtes sobre el “packaging” (un altre anglicisme: es refereix, bàsicament, al disseny i creació d’envasos i embolcalls), argumentant que ell venia camises de qualitat, no capses ni decoració, l’artista els replicava: “Doncs pensi que per vendre camises, abans haurà de vendre les capses”.
La frase la recorda Joan Carramiñana, el seu fill, i sintetitza el propòsit i la idea-força del grafista, dissenyador, dibuixant, pintor, artista en majúscules, que fins ara ha passat desapercebut a la història recent de Terrassa però la memòria del qual treu el cap de mica en mica gràcies a l’obstinació del Joan i l’ajuda d’institucions com El Llibre de la Vida, que ha contribuït a l’edició d’un volum dedicat a l’autor de bona part dels logotips que han donat forma a l’imaginari de la ciutat. Perquè Josep Maria Carramiñana Vilaplana (1929-2017), va ser el creador, entre altres, de les imatges corporatives de marques com Mery, Cirsa o Fontanals. Joan Carramiñana vol organitzar una gran exposició sobre el seu pare.
Descobriment
De la mà de Joan Carramiñana (56 anys, també grafista, perquè el pare li va "encomanar el virus") ), Terrassa està descobrint una de les figures artístiques més rellevants de la segona meitat del segle XX, pel vessant de projecció pública de la seva vasta obra, que va iniciar l'any 1952 i part de la qual el Joan ha anat rescatant d’un oblit que, en una bona porció, va provocar també el pare espolsant-se del cos la importància de la seva feina. Era un artesà pioner, un treballador, d’una creativitat immensa, però amb la consideració personal de fer feina des d’un segon pla. Però va construir una crònica personal de Terrassa, en especial de la seva història industrial i comercial des de la perspectiva del grafisme publicitari. Ell va ser exemple d'una ciutat que creixia i necesitava noves formes comunicatives. Exemple i artífex.
"De petit, em portava a la impremta. Traçava un esbós i em deia: 'Passa això a tinta, o a plom'. Jo em fixava en el seu treball, anava coneixent els processos. Quan estava a punt de jubilar-se, li vaig preguntar què pensava fer amb totes aquelles caixes plenes de material. 'No sé, ja ho llançarem', em va contestar. Però jo vaig començar a recollir coses i a buidar el despatx", explica Joan Carramiñana. Va ordenar i va classificar aquell material, un tresor de dibuixos, esbossos, obres originals que per al creador "deixaven de tenir sentit una vegada impreses" però que signifiquen un compendi d'història gràfica de Terrassa. El Joan conserva una munió d'originals (plomes), que eren els darrers treballs que el grafista lliurava al gravador que havia d'efectuar els fotolits i les planxes.
Seus són els logotips de firmes com Mery, Broto Comerma, Polyslan, Ingras, Schuss, Sant Lluís de Ristol, Egarfil, Angeleta, El Celler del Cava, Super8 (després, Maximer) , Brecamp, Fontanals, Cirsa, Sport Center, Condal, l'oli Verge de Borjas, Comercial Torrella, Neutrol, La Sirena o Petit Palau, bar que va obrir precisament la filla del Josep Maria, germana del Joan. Seves són les enganxines de l'osset d'Ifaprix i la publicitat de Puertas Vilma i el quadre al·legòric dels riscos que cobria l'asseguradora Cresa, després absorbida per Allianz, i les cobertes de llibres amb un disseny "que anava molt lligat a la seva capacitat artística i pictòrica", diu el Joan. Seva és una col·lecció de felicitacions nadalenques esdevingudes obres d'art. I tot plegat, en una època, en la qual "els recursos tècnics eren inversament proporcionals als de la imaginació". Seus són els centenars de models per a etiquetes i publicitat i seves eran les portades i les tires d'un còmic, Pive, que produïa l'empresa tèxtil Fontanals per difondres les seves novetats en clau d'humor. Aquell "Luchador del espacio" de les màquines recreatives de Cirsa era obra de Carramiñana.
"Les identitats corporatives tenen, per norma general, uns 15 anys de vida amb el disseny original. Les marques han d'adaptar-se als temps, però sense perdre l'essència. És impactant veure com algunes de les seves creacions encara funcionen 60 anys després", subratlla Joan Carramiñana. La imatge de l'empresa del pal de fregar, invent del terrassenc Joan Gunfaus Navarro l'any 1959, és un exemple canònic d'aques longevitat: "El logo de la Mery el va fer una helvètica (tipus de lletra) pelada, sense cap mena de referència a aquella època", ressalta el fill de l'artista.
El seu talent es derivava també cap a la caricatura, tant de famosos com de conciutadans, fins el punt que era capaç de dibuixar una persona en parlar d'ella amb un altre per identificar-la: "Parlem d'aquesta, oi?". Dibuixar era com respirar per al Josep Maria: "Creava durant tot el dia. Quan sortia del despatx, un cop a casa, pintava quadres, perquè això era com una necessitat íntima. I mentre esperava el dinar o el sopar, dibuixava fins i tot a les factures de la llum perquè li havia vingut una idea", rememora el seu fill. Potser en un d'aquells moments va arribar la musa que va promoure aquella imatge de Mao i Fidel Castro, amb bolquers, publicitant el teixit Revolution, de Fontanals. "Vista esta Revolution, nosotros estamos en pañales", es deien els protagonistes.
Presentava aquestes picades d'ullet humorístiques, tenia el traç segur, feia ús de la ploma i la tinta, i del pinzell, i la seva escola, tret d'un període inicial amb el pintor Ramon Cortés quan era adolescent, va ser la pràctica diària impulsada per una imaginació gairebé febril. El Josep Maria, artista tot terreny, s'adaptava a cada projecte, des d'una petita empresa a una multinacional. Moltes indústries venien a Terrassa a buscar-lo expressament. Fins i tot al servei militar, a Melilla, va impartir classes de dibuix a familiars directes d'alts comandaments. Tenia llibertat per fer murals pel regiment en forma de vinyetes i va participar en el disseny per a la creació de joguines donades a nens de la regió al Nadal de 1951.
Va treballar des del seu despatx particular i a l'oficina de Gràfiques Olsa, on va desenvolupar la seva activitat professional durant tres dècades. Aquest dibuixant publicitari amb segell anecdòtic i humorístic seria ara "dissenyador gràfic". El llibre, "Josep M. Carramiñana Vilaplana (1929-2017). Homenatge a una vida dedicada a la pintura i a la gràfica publicitària", recull obra produïda entre els anys 1950 i finals dels 90s. Entre altres creacions hi figura la que ocupa la coberta del volum i penjava de la porta del despatx de l'artista: un autoretrat caricaturesc, el seu perfil dins una boca oberta, amb la següent llegenda: "¡Ojo! Genio con mal genio".
Segons el seu fill, el Josep Maria "era graciós, tenia un punt d'humor, però també certes rareses. I era molt tossut". Com a artista, "es basava molt en l'observació per anar arribant a conclusions, establint les connexions neuronals per arribar a les maneres de representar el que volia representar. Era analític, però també oferia segones lectures. En els dissenys, buscava codis de color per al producte i hem de tenir en compte que no hi havia màquines de quadricomia, per exemple per als còmics que elaborava per a Fontanals. Cada color necessitava una planxa i s'imprimia a tintes planes: vermell, crema i negre. En aquells temps no hi havia escola, però és que no hi havia ni 'rotring'. Les seves figures tenien ritme precisament per l'ús de la ploma. El procès mecànic, després, era molt complex. No hi havia ordinadors, ni PDF. Si no sabies dibuixar, era inviable".
"Li feia pànic ser conegut. No volia fer públic el seu treball més enllà dels àmbits propis. Si estigués viu, no em deixaria fer res del que estic fent amb la seva obra", afirma Joan Carramiñana
El llibre, presentat dies enrere a l'Ateneu Terrassenc, no és només un llibre sobre art o sobre disseny, ni un simple recull de treballs de tota una vida. És, sobretot, “un llibre sobre la memòria, sobre el talent i sobre la necessitat de conservar un llegat”, segons fa constar Santi Rius, impulsor del projecte El Llibre de la Vida. El volum constitueix també, per descomptat, una obra elaborada “des de l’estima d’un fill cap al seu pare”, del Joan al Josep Maria, afegeix. "Li feia pànic ser conegut. No volia fer públic el seu treball més enllà dels àmbits propis. Si estigués viu, no em deixaria fer res del que estic fent amb la seva obra", afirma Joan Carramiñana. I què pensaria l'artista de la IA? "Si fos jove, s'hi ficaria. De gran, hagués passat de tot".
"La meva pretensió no és només reivindicar el pare des d'un punt de vista personal. Crec que la seva obra és un llegat per a la ciutat, de la memòria de les empreses. Transcendeix el propi creador. És patrimoni local", conclou, en el nom del pare i d'una època.
El vessant pictòric
”Pintava cada dia. Li agradava molt l’oli, amb espàtula”, diu Joan Carramiñana respecte del vessant pictòric del pare, al qual li agradava conrear la crítica social, “els missatges de fons”, en els seus quadres. “Va pintar el Carnaval de Rio de Janeiro combinant la pompositat amb uns nens amagats entre les faldilles d’una dona. I de lluny, uns homes amb sabres que representen als esquadrons de la mort”. Investigava tècniques. Va pintar la seva dona, Josefina Cols Busquets. “El marc el va fer ell, amb borrissol de paper, producte del guillotinat, barrejat amb cola”. Va exposar dues vegades: a l’Arxiu Tobella i a l’antiga galeria Aida.