El 46a Festival Jazz Terrassa ja té cartell oficial, i representa un dels valors simbòlics de la història de la ciutat: el Vapor Aymerich, Amat i Jover. La fotografia de Joel Codina escollida per votació popular a Instagram serà la imatge de l’edició 2027.
La foto ja va esdevenir una de les preferides pel públic en la festa inaugural del procés d'elecció, dijous 12 de novembre. Els assistents a l'esdeveniment havien de triar, entre 18 propostes de Codina, les tres finalistes. I de la terna, en votació popular durant una setmana, havia de sortir la guanyadora.
El Festival Jazz Terrassa se celebrarà del 26 de febrer al 19 de març de 2027. El Club de Jazz destaca l'empremta "profundament terrassenca" de l'obra guanyadora del procés participatiu, que forma part de la campanya gràfica del certamen sota la direcció creativa d'Evil Love.
L’espectacular i recurrent teulada o volta catalana de l’antiga Fàbrica Aymerich Amat i Jové és "un element arquitectònic summament distingible que respira identitat local i actual seu del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC)". Ha estat l’opció guanyadora amb un percentatge del 37% dels vots. Una altra imatge, amb unes cames creuades i unes sabates, presa a la nau de la fàbrica El Vapor de Prodis, aconseguia un 36% dels vots. En tercera posició, amb el 27% dels suports, va quedar una presa de carrer amb el perfil de les ombres sobre el paviment.
La convocatòria telemàtica ha registrat 402 participants, que han pogut escollir quina de les tres propostes es convertiria en la imatge oficial del 46è Festival Jazz Terrassa
La iniciativa es va posar en marxa el passat dijous 12 de novembre a la Nova Jazz Cava, on prop d'un centenar de persones van participar en la selecció de les tres imatges finalistes, escollides entre les 18 fotografies exposades. En una segona fase traslladada a la xarxa, les tres instantànies finalistes es van publicar al perfil d'Instagram @novajazzcava, amb una votació popular oberta durant una setmana, just fins a les 20 hores d'aquest dijous, 19 de novembre.
La convocatòria telemàtica ha registrat 402 participants, que han pogut escollir quina de les tres propostes es convertiria en la imatge oficial del 46è Festival Jazz Terrassa.
El cartell definitiu presenta un joc de línies sinuoses i minimalistes molt clares de llum. La fotografia guanyadora aconsegueix un contrast on destaquen les formes de la totxana i les ombres. Segons l'autor, es tracta d'un contrapunt conceptual: "Una imatge molt explícita i reconeixeible, però alhora d’un gran minimalisme formal”. La teulada del MNACTEC presidirà la cartellera i passarà a formar part de la memòria gràfica del certamen.
Del "What is jazz?" al "This Is Jazz"
Aquest procés participatiu forma part de l'evolució del concepte creatiu del festival. Després de la pregunta "What is Jazz?", que va vertebrar la campanya de l'edició del 2026, enguany la proposta fa un pas més enllà amb el lema "This is Jazz", segons manifesta el club». De la pregunta a l'afirmació; de la reflexió a la pluralitat de mirades. És "una invitació a entendre que el jazz no té una única definició ni una sola manera de sentir-se, sinó que es construeix a partir de les múltiples expressions, sensibilitats i experiències de totes les persones que s'hi apropen", agrega l'entitat organitzadora de l'esdeveniment. "Amb aquesta premissa, Jazz Terrassa ha volgut anar més enllà i convidar al públic a formar part activa amb la seva elecció", conclou.