Suècia sovint és vista com a referència simbòlica del nord fronterer amb ressonàncies gairebé sempre connectades amb el fred recalcitrant, i uns certs mites de perfecció social. De la mateixa manera, pot ser vista com a porta al que encara queda més al nord. L’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) sembla decantar-se per aquesta fórmula de pont, variat, d’obertura, en la seva nova proposta musical, “Les estacions nòrdiques”, que porta per subtítol “Colors i olors d’una porta que ens obre cap al nord: Suècia”. Conté tarannà inequívoc tot i que suggestiu. Aquest país és molt gran i desprèn moltes aromes, ve a dir la formació, que oferirà un concert especial, nòrdic, aquest diumenge vinent, a les 18 hores, a la seva casa habitual: l’Auditori Terrassa. El preu del viatge: 15 euros.
“Des del punt de vista mediterrani, la porta d’entrada cap al món nòrdic és Suècia, un país extens que s’estén a tocar d’Alemanya i Polònia, de la mar Bàltica fins a Lapònia. Una enorme varietat de colors que també comporten varietat cultural en la seva música”, informa el conjunt de corda.
És en la música de Suècia “on compositors i compositores han fixat part de la seva mirada”, afegeix l’OCT48 per presentar un seguit d’obres inspirades en melodies populars d’aquest indret escrites per Max Bruch, Johan Svendsen o el Danish String Quartet, “juntament amb un tresor musical acabat de cuinar per la jove compositora Hanna Helgegren: ‘Les estacions nòrdiques’”. El concert de diumenge té una durada aproximada de 60 minuts. El preu de l’entrada s’ha establert en 15 euros.
Més enllà
Com a resum d’intencions de l’OCT48: “Cada indret del nostre planeta té els seus colors i les seves olors més enllà de les fronteres dels països o les regions. Una essència que es transmet a la seva cultura”. L’orquestra dedica bona part del seu esforç, tant musical com divulgatiu, a establir connexions amb llenguatges musicals d’arreu. Del nord, per descomptat, també.
La formació dirigida per Quim Térmens tindrà una nova cita amb el públic el 7 de desembre del 2026, a les 18 hores, quan participarà en l’espectacle “La flauta màgica”, de Wolfgang Amadeus Mozart, juntament amb la companyia Òpera Popular de Barcelona. L’escenari serà el Palau de la Música Catalana. L’11 i el 13 de desembre vinents, l’OCT48 interpretarà “Madama Butterfly”, amb l’Associació Òpera Terrassa, al Teatre Principal.