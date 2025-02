I si el rap festegés amb el jazz?

Poden el rap i el jazz festejar com enamorats? O estan condemnats a dur-se a matar, per pertànyer a mons diferents?

No et pensis, no estan allunyats harmònicament”, diu Eric Elias, baixista de Ned Lud, la banda que farà els arranjaments jazzístics amb el qual rapejaran els membres de B de Banco. Serà aquest dissabte, a la Nova Jazz Cava (22 hores), en una vetllada per trencar motlles sobre el suposat intel·lectualisme del jazz o la marginalitat del hip-hop.

“El rap i el jazz funcionen bé, perquè de fet en ambdós casos provenen de la cultura afroamericana, sorgida en diferents moments als Estats Units”, afegeix Eric Elias.

El seu torn, el raper terrassenc Guim Martínez afegeix: “Nosaltres treballem molt les nostres cançons amb bases que ens fan productors; o sigui, música digital, sense instruments”. Però quan col·laborem amb Ned Lud, els fan arranjaments instrumentals, algunes amb bases més jazzístiques, i d’altres més rockeres. Fan el procés invers: del digital, ho passen a l’instrumental, sigui amb les seves bases o de manera més lliure.

De fet, no és el primer cop que la banda Ned Lud “jazzeja” les bases d’un raper: Ja ho van fer amb OPB, en una sessió enregistrada en un domicili i que es pot escoltar en plataformes digitals.

Una UTE musical

Ara s’alien amb B de Banco, en una mena d’UTE musical que va arrencar al Conservatori de Terrassa. I és que aquesta Unió Temporal d’Empreses neix de la trobada d’Elias, Martínez i Néstor Pérez a classe. “D’allà ens coneixem”, diu Eric.



I Guim afegeix: “Quan vaig veure que formaven Ned Lud i que buscaven gent perquè rapegés, tot va encaixar”.

De fet, les dues bandes han actuat en anteriors ocasions a Terrassa. Ned Lud ho ha fet a la mateixa Nova Jazz cava, així com al festival de jazz de 2024 (i el 2025 repeteixen, en un concert al parc de Vallparadís). I B de Banco han passat per festes majors de barri, per El Jove de la FM de Terrassa, sales independents…

Neo-ludites

Del festeig entre rap i jazz, emperò, sorgeix una altra tendència musical a l’alça: La música instrumental versus la música digital.

El propi nom de “Ned Lud” fa referència al personatge que, l’any 1881 a Leicestershire (Anglaterra), va iniciar calar foc a diverses màquines tèxtils, tot adduint que treien la feina als obrers a les fàbriques.

“Apostava per fer-ho de forma artesana, com nosaltres”, diu Eric.

De fet, cada cop és més habitual que cantants que només empres música d’ordinador com a base, facin els concerts amb músics instrumentals. Sense anar-hi més lluny: Dos membres de Ned Lud, de fet, toquen amb cantants de rap: Néstor Pérez amb Santa Salut i Cristian González amb Lildami.

“Bé, i als Estats Units no és gens estrany, com ara Mac Miller, Kendrick Lamar…”, remata Guim Martínez.

I si el rap festegés amb el jazz?