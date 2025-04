Ciència-ficció en l’era musk: Més que mai

Amb l’objectiu de posar en valor la ficció especulativa, La Frikassa organitza per aquest dijous (19 hores) una taula rodona on hi participaran algunes de les principals editorials del panorama fantàstic català.

Organitzat de la mà de la llibreria Synusia, tindrà lloc a l’Ateneu Candela. Allà es trobaran Laura Huerga (editora de Raig Verd), Sergio Pérez (Mai Més), Irene Solanich (Spècula), Toni Herrero (Chronos), Job Parò (Obscura) i de la iniciativa de co-edició Duna Llibres.

Ariadna Closa, membre de La Frikassa, explica que la literatura de ficció especulativa engloba avui en dia gèneres com la fantasia, ciència-ficció, terror, distopies, utopies, etc.

“El que tenen en comú és què, en molts casos, traslladen debats o problemàtiques ben rellevants de l’actualitat fins a mons màgics o al futur”, enraona. I d’aquí que tinguin una naturalesa reivindicativa, ja que l’extrapolació de futur serveix per entendre el present.

Elon Musk, a Mart?

“És una mena de literatura que mai ha deixat d’estar de moda i que en el context actual ha agafat més embranzida i més raó de ser”, afegeix.

I és que el present viu temps hiperaccelerats, on la realitat supera la ficció. “Cada dia veiem com aquesta frase és aplicable a les nostres vides, amb grans magnats que volen viatjar a Mart, amb l’arribada de la intel·ligència artificial o amb els grans desastres naturals produïts per l’emergència climàtica”, afegeix Closa.

I en aquest context de confusió cibertecnològica, la indústria cultural catalana ha estat prolífica en la generació de continguts especulatius. Per una banda, mitjançant la traducció d’obres foranes. Aquí cal destacar la tasca de Raig Verd en la difusió de l’obra d’Ursula K. Le Guin, que va ser un tsunami en ambients pròxims als moviments socials i van fer de “Els desposseïts” un best-seller.

Després repetiria èxit amb “La mà esquerra de la foscor” (tanmateix, escrita l’any 1969). “Ens ensenyen portes que s’obren a altres possibilitats que fugen de les cadenes imposades pel gènere, mostrant un planeta que no està regit pel binarisme tradicional de gènere”.

L’altra gran línia és la producció original en català, destacant autors com el sabadellenc Ricard Efa, qui -per cert- participarà aquesta tardor a la III Fira del Llibre en català, que organitza Òmnium a Raval. “Juntament amb Isabel del Río i Ferran d’Armengol, protagonitzaran una taula rodona que muntem des de La Frikassa”, avança Closa.

“Són obres ens arriben de la mà d’editorials fortament compromeses amb la lluita contra el sistema opressor que plantegen un catàleg ple de literatura feminista, políticament compromesa, ecologista, queer, etc”, remata Closa.

Ciència-ficció en l’era musk: Més que mai