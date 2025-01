Esport i cooperació al sud de l’Índia

Com cada any, i ja en fa deu, el dia 25 de gener, la ciutat índia d’Anantapur acull una duríssima cursa solidària de relleus que serveix per commemorar el dia de l’arribada de Vicente i Anna Ferrer en aquesta ciutat del sud del país més poblat del planeta. L’Anantapur Ultramarathon és una prova de resistència de 170 quilòmetres que es corre entre quatre participants. Cadascun en fa 42 en relleus de 10 quilòmetres.

Enguany, una expedició terrassenca encapçalada per l’atleta Carme Ballesteros, va passar un parell de setmanes a Anantapur per prendre part en aquesta duríssima competició. Però no només això. Aquestes dues setmanes els van servir per conèixer sobre el terreny la ingent tasca que continua desenvolupant la fundació Vicente Ferrer per tal de millorar la qualitat de vida dels poblats de la zona. Ballesteros, que ha visitat la zona diverses vegades, va exercir d’amfitriona.

La prova, organitzada per “1km1vida”, va servir, un any més, per recaptar fons per a la fundació Vicente Ferrer. A banda de Ballesteros i la seva filla Laia Lis, els expedicionaris van ser Encarna Mena, Arnau Pérez, Carme Herencia, Anna Vidal, Miquel Fernández, Álvaro Molina, Raquel Llamas i Rubén Ruiz.

Abans de l’ultramarató, els egarencs van disputar una complicada cursa de 10 quilòmetres que transcorre per un terreny força irregular a 30 graus centígrads de temperatura. Carme Ballesteros es va imposar en la categoria femenina amb un registre de 48 minuts i 30 segons. Més tard van participar en la Comunity Race, una prova en la qual cada participant corre acompanyat per un dels discapacitats que reben l’ajuda de la fundació.

Tota la nit corrent

La tercera prova va ser el plat fort, l’ultramarató d’Anantapur. La van córrer Miquel Fernández, Laia Lis i Carme Ballesteros, amb excel·lents resultats. Va començar a les 17 hores i va acabar a les 12 del migdia de l’endemà. Van passar tota la nit corrent.

Més enllà de l’esport, els expedicionaris terrassencs van poder viatjar alguns dies al nord de l’Índia. Van poder conèixer les ciutats de Jaipur, Agra, Old Delhi i la capital, Nova Delhi, una urb on viuen més de 32 milions de persones. Aquest circuit turístic es coneix amb el nom de “triangle daurat”.