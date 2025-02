Assalt del Terrassa FC a la zona de “play-off”

El Terrassa FC rep diumenge a les 12 hores la Peña Deportiva d’Eivissa en partit corresponent a la vint-i-unena jornada del campionat. Sumar la tercera victòria d’aquesta temporada a l’Estadi Olímpic és gairebé una obligació si els pupils de Víctor Bravo volen ingressar d’una manera definitiva en el selecte grup dels cinc primers equips, que tindran accés a la disputa del “play-off” d’ascens a la Primera Federació.

La Peña Deportiva, que es va imposar per 2 a 0 als terrassistes a la primera volta, és un rival força més perillós del que indiquen els números. El passat diumenge va empatar sense gols a casa amb l’Atlético Baleares, però havia perdut de manera consecutiva els seus cinc anteriors compromisos. Ocupa actualment l’equip la dotzena posició amb 23 punts i un balanç de sis triomfs, cinc empats i nou derrotes. Es troba a un sol punt de distància de les posicions de descens.

L’entrenador aragonès del Terrassa FC, Víctor Bravo, confia a oblidar-se ben aviat de la derrota per la mínima del partit de diumenge passat al Nou Sardenya. “Contra l’Europa vam estar a punt de puntuar. Vam competir bé, però no va poder ser. Hem de tornar a la bona dinàmica que portàvem abans d’aquest partit”, assenyala.

No guanyen des del novembre

No es refia, però, del conjunt de la localitat balear de Santa Eulàlia des Riu, que no guanya des del dia 24 de novembre, quan es van imposar per 0 a 2 al Narcís Sala davant del Sant Andreu. “No serà un rival senzill, tot i la seva mala ratxa de resultats. S’han reforçat amb quatre futbolistes nous. Més que ells, em preocupa que nosaltres estiguem bé, que siguem creatius amb la pilota. Si nosaltres som capaços de fer bé les coses, minimitzarem les possibilitats del rival”, assenyala el tècnic terrassista.

Per primera vegada des que l’aragonès es va fer càrrec del Terrassa FC, té tots els futbolistes de la plantilla a la seva disposició, sense lesions ni sancions de cap mena. “Ara arriba la part més maca de la temporada”, assenyala.

Els queden vuit partits a casa i només sis a fora

Dels nou partits que ha jugat fins ara com a local, el Terrassa només n’ha guanyat dos, contra el Badalona Futur i el Mallorca “B”. Entre els altres set, acumula quatre empats i tres derrotes. Dels seus 31 punts, només deu els ha sumat a casa. Canviar aquesta dinàmica és fonamental per acabar la lliga en zona de “play-off”. I és que a l’equip li queden vuit encontres a l’Olímpic, els dos primers consecutius, i els altres sis a domicili.