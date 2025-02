Jordi Merino aterra a la Federació Espanyola

Les males relacions entre la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME) s’han normalitzat. Una de les persones clau en aquest canvi de postures entre les dues federacions que acullen el moviment excursionista ha estat el president de la FEEC, el terrassenc Jordi Merino, que va presidir el Centre Muntanyenc de Sant Llorenç entre els anys 1992 i 2007.

Amb el canvi de junta directiva a la presidència de la FEDME, les relacions s’han normalitzat. De fet, el mateix Merino ha passat a ser un dels vocals de l’organisme que presideix a partir d’ara Bernat Clarella, que havia estat president de la FEEC. La seva àrea de treball serà la de les relacions institucionals i internacionals.

Després de les eleccions del dia 25 de gener, Bernat Clarella va substituir en el càrrec el coronel de l’exèrcit de terra Alberto Ayora com a president de la FEDME. Les relacions entre Ayora i les federacions catalana, basca, navarresa, aragonesa i madrilenya eren molt dolentes, una circumstància que ara ha canviat de manera radical. “Afortunadament, a partir d’ara tots caminem en la mateixa direcció. Tot el que en els darrers anys era una confrontació constant ha esdevingut una entesa i una gran col·laboració”, diu l’egarenc Jordi Merino, que el mes de maig vinent optarà a la reelecció com a president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, un càrrec que ocupa des del 2011. Sembla que continuarà com a president fins al 2029 i que aquest serà el seu darrer mandat.

Canvi de cicle

Aquest canvi de cicle que s’ha operat entre l’excursionisme català i espanyol ha motivat que la nova junta directiva de l’Espanyola estigui integrada per directius catalans, madrilenys i bascos, entre altres. “En els darrers anys havia de viatjar bastant sovint a Madrid. Ara, com a membre de la junta de l’Espanyola, treballaré entre Barcelona i Madrid”, comenta Merino, que assenyala el gran canvi que ha experimentat la federació catalana des de la seva arribada a la presidència. “Teníem un pressupost d’uns 2 milions d’euros i el de l’any 2025 és de 6,2 milions”.

La FEEC és la tercera federació catalana en nombre de llicències amb més de 47.000, només superada per les de futbol i bàsquet. Presta servei a més de 89.000 esportistes.