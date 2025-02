L’Atlètic, campió de Catalunya juvenil de hockey sala

El pavelló del Club Egara va acollir diumenge les finals del Campionat de Catalunya juvenil de hockey sala. En categoria masculina, el trofeu va correspondre a l’Atlètic, mentre que en categoria femenina, el campió va ser el Júnior de Sant Cugat.

La final masculina va estar presidida per la igualtat. Els de Can Salas, dirigits per Pere Freixa i Ramon Trenchs, es van imposar per 6 gols a 5 al Júnior. Santiago Laredo va avançar els santcugatencs en el marcador al segon minut de joc. Abel Serrano va empatar per als egarencs al minut 10, poc abans que Arnau Vidosa situés l’1 a 2 a l’electrònic.

A la represa, l’Atlètic va capgirar el marcador gràcies als gols d’Octavi Pons i d’Abel Serrano de penal-córner. Vidosa, també de penal, va empatar a tres en els darrers instants del tercer període. La final es va decidir al quart període. Miquel Muñoz va marcar el 3 a 4 per al conjunt entrenat per Pep Malgosa i Oriol Salvador. L’Atlètic va fer llavors un parcial de 3 a 0 amb dos gols de penal de Cesc Bosch i Eduard Marquès i un de jugada de Pol Agell. Muñoz va retallar distàncies per als santcugatencs, però el trofeu es va quedar a Terrassa.

L’equip campió de Catalunya estava format per Marc Martín, Eduard Marquès, Quim Coral, Pol Agell, Miquel Sánchez, Carles Vicen, Cesc Bosch. Octavi Pons, Abel Serrano, Quim Bosch i Lukas Palau-Ribes. El CD Terrassa es va penjar el bronze en batre per 7 a 1 el Club Egara.

El títol femení va ser per al Júnior, que va batre a la final l’Atlètic per 3 a 1 a la tanda de “shoot-outs” després d’una final que va acabar amb empat a tres. L’Egara, que va imposar-se per 3 a 1 al Vallès, va acabar tercer.