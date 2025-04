El San Cristóbal no pot amb un Reus Reddis que certifica l’ascens

El San Cristóbal no ha pogut a casa amb un poderós Reus Reddis que, amb la victòria al municipal de Ca n’Anglada, va assolir l’ascens directe a la Segona Federació, a cinc jornades per a la conclusió de la fase regular de la lliga de la Tercera Federació. Després d’una primera meitat més equilibrada, a la represa, els visitants han exposat tot el seu potencial i s’han imposat per 1 a 3 als de Cristian García. El pròxim compromís del conjunt parroquial serà el diumenge que ve, a partir de les 12 hores, al camp del Cerdanyola, rival directe en la seva lluita per la permanència.

El primer temps ha sigut més igualat i ha acabat amb empat en el marcador. Els primers minuts han sigut d’equilibri i el San Cristóbal ha sigut el primer a crear una bona oportunitat, en una centrada d’Izan que Joan Cervós ha rematat fora de cap. Més tard ho ha provat Max Llovera, amb un xut que ha desviat el defensa Andy i que ha parat el porter Pepo.

Carlos Olmo ha rematat alt de cap després d’una acció de Kevin i ha començat a fabricar perill el Reus Reddis amb una bona combinació de l’equip que ha acabat centrant Ricardo Vaz a Xavi Jaime que, amb tot per marcar, ha rematat fora. I, en el minut 33, Aitor Serrano ha caçat una pilota i ha marxat com una bala cap a la porteria local i ha batut al porter Carles Segura amb un xut contundent.

Lluny d’afeblir-se els de Cristian García han sabut recuperar-se del cop i, poc després, Izan ha protagonitzat una acció “maradoniana”, marxant de tothom i, quan anava a afusellar al porter reusenc, Ramon Folch l’ha aturat amb falta. El penal corresponent l’ha executat Carlos Olmo i ha establert l’1 a 1 amb què s’ha arribat al descans.

El panorama a la segona meitat ha sigut molt diferent. El Reus Reddis, conscient que tenia a tocar l’ascens directe, ha sortit amb una marxa més i ha resolt l’encontre a favor seu. Pol Fernández, que acabava d’entrar al terreny de joc, ha pogut marcar, però Carles Segura, amb una excel·lent intervenció, ho ha evitat.

En el minut 57 ha arribat l’1 a 2, en una acció personal de Ramon Folch, que ha fet el que ha volgut per finalitzar amb un xut impressionant que ha entrat per l’escaire de la porteria dels egarencs. Els parroquials han reaccionat i Padilla i Kevin han provat fortuna amb xuts que no han trobat el destí desitjat.

Per acabar-ho d’espatllar per als parroquials, Aitor, de nou, ha marcat el que seria el decisiu 1 a 3 amb un xut creuat. Fins a la conclusió de l’encontre, els locals han atacat sense gaire encert davant d’un Reus Reddis que no es conformava i que ha continuat buscant el gol. Padilla, en un llançament de falta i Roger Martínez, ho han intentat per als de Cristian García, però no han pogut encertat.

Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Éric Ruiz (Ayoub, m. 35), Max Llovera, Marco, Joan Cervós, Carlos Olmo, Peke (Padilla, m. 55), Izan (Lamine, m. 74), Kevin (Roger Martínez, m. 74), Bafode i Mario Cantí.