L’Egara femení goleja per 4 a 0 la Real Sociedad i entra en “play-off”

Set dies després de proclamar-se campió de la Copa de la Reina, el Club Egara ha entrat en zona de “play-off”. El conjunt que entrena Joan Vidal s’ha imposat per 4 gols a 0 al Pla del Bon Aire a la Real Sociedad i ja és quart amb 27 punts, a dos del Júnior, que s’ha situat cinquè amb 26. Lidera la taula el Club de Campo amb 35 punts, seguit de Polo amb 30 i Atlètic amb 28.

Les de Can Salas no han passat de l’empat a dos gols al camp del Júnior. Sofía Rogoski ha inaugurat el marcador al minut 4, però Maria José Granatto ha empatat de penal-córner segons abans del descans. Al minut 29, Granatto ha fet el 2 a 1 per a les santcugatenques i quan faltaven set minuts per acabar, Julia Gomes ha establert el 2 a 2.

Per la seva banda, el CD Terrassa s’ha imposat per 0 a 1 a Santander davant del Tenis gràcies a un gol de Berta Fonollosa quan faltaven 18 segons per acabar l’encontre.