Triple victòria a casa a la lliga masculina de hockey

Bons resultats per als tres equips terrassencs en aquesta quinzena jornada de lliga. A Can Salas, l’Atlètic s’ha imposat per 4 gols a 2 al Sanse Complutense. Guiu Corominas ha posat per davant els de Roger Pallarols al minut 12. El marcador no es tornaria a moure fins al tercer quart, quan Pepe Cunill ha fet el 2 a 0 de penal. Al minut 33, Pol Cabré-Verdiell ha transformat un altre penal i ha tancat el matx amb el 3 a 0. Lautaro Ferrero ha retallat distàncies de penal al minut 34, però al 45, Àlex Aymerich ha fet el 4 a 1. S’han relaxat els locals i al minut 50, Pablo Monterrubio ha fet el 4 a 2.

Al Pla del Bon Aire, el Club Egara s’ha desfet per 5 a 1 del Jolaseta. Els tres primers gols dels d’Andrew Wilson els ha anotat Bruno Ávila, dos de penal-córner i un de jugada. Francisco de Asís Landín ha fet el primer dels bascos. Els dos darrers gols locals els han anotat Pere Amat i Max Fitó al darrer període.

A les Pedritxes, el CD Terrassa s’ha imposat per 4 a 3 al cuer, CH Madrid Las Rozas. Isaac de Ignacio-Simó ha obert el marcador al minut 18. Al segon quart, Pau Petchamé ha fet dos gols seguits, el primer de penal. Carlos Bultà ha anotat el 4 a 0 al minut 49. Al tram final, els madrilenys s’han crescut i han anotat tres gols que no els han servit per puntuar.

El Club de Campo segueix liderant la lliga amb 38 punts, seguit de l’Atlètic i el Polo amb 37. El Júnior és quart amb 32. El CD Terrassa és cinquè amb 24, a vuit de la “final-four” i l’Egara sisè amb 23.