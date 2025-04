Els Reds jugaran dissabte la semifinal a Las Rozas

Tot i fer un bon partit, els Terrassa Reds no van poder superar el líder de la conferència est en el partit ajornat de la novena jornada que els va enfrontar a Can Boada amb els Badalona Dracs, que es van imposar per 20 a 48.

Aquest dissabte a les 17 hores, el conjunt terrassenc s’enfrontarà a la localitat madrilenya de Las Rozas amb els LG OLED Black Demons en el duel de semifinal, que es dirimeix a partit únic. L’altra semifinal enfrontarà a la mateixa hora a Badalona els Dracs, campions de la fase regular de la conferència est, i els Osos Rivas, segons de la conferència oest.

La derrota davant del conjunt badaloní ha impedit que els de Jordi Ventura gaudissin d’avantatge de camp en el duel de semifinals. Els egarencs es veuran les cares en semifinals amb el vigent campió de la lliga i l’únic equip que ha guanyat tots els partits a la competició regular.

Els egarencs es van veure superats a casa pel seu rival. Els Dracs van imposar la seva llei des del primer quart. El “runningback” nordamericà Keshawn Williams va signar dos “touchdowns” i una conversió de dos punts i va resultar clau per als visitants. Els Dracs van inaugurar el marcador en el seu primer “drive” ofensiu, amb una bona acció de passada de Pol Singleton a Ramir Tann-Davis (0-7).

Domini visitant

En el “kickoff” posterior, Dandre Fuller va fer un gran retorn, que va deixar els Reds en una molt bona posició de camp. Els egarencs, que van notar l’absència del seu “quarterback” Álex Pacheco, van sumar un “field goal” mitjançant Samuel Rodríguez (3-7). Arribarien després els dos “touchdowns” de Williams, que van deixar l’electrònic en 5 a 20.

Una intercepció de Matheus Fidalgo va acabar de sentenciar els Reds (5-26. En l’acció extra, Jalloh va sumar dos punts més per als egarencs, però abans del descans, els visitants van ampliar l’avantatge gràcies a una anotació d’Eloi Soler (7-34).

No es van rendir, però, els Reds. Charlemagne Take va fer el primer “touchdown” (13-34), però els Dracs van mantenir el seu control al darrer període. Un altre “touchdown” de Jalloh va significar el 20 a 41, que els Dracs deixarien en 20 a 48 mitjançant Singleton.