Antonis Antonious torna a seure a la banqueta del Terrassa FC

Per segona jornada consecutiva, el director esportiu del Terrassa FC va estar a la banqueta de l’equip en el partit de diumenge passat contra el Cornellà. Antonis Antonious, al partit al camp del Lleida Esportiu del passat diumenge dia 30 de març, va ser inclòs en l’acta del partit com a segon encarregat de material, com va reflectir l’acta de l’encontre i, en el compromís contra el Cornellà a l’Estadi Olímpic, va tornar a asseure’s al lloc destinat per als membres del cos tècnic i els jugadors suplents.

Membre del consell d’administració del club des de finals del 2023 i home de confiança del màxim accionista del club, Constantinos Tsakiris, el passat mes de novembre, Antoniou va ser nomenat director esportiu del Terrassa FC i responsable de tots els assumptes del primer equip.