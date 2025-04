David Gutiérrez (Leitat): “La nostra tasca és anticipar-nos sempre”

El saló Advanced Factories, la fira anual més destacada d’innovació per a professionals del sector industrial espanyol, ha arrencat aquest dimarts amb 680 expositors, una previsió de 37.000 visitants i un impacte econòmic de 79 milions d’euros. El centre tecnològic terrassenc Leitat hi té una participació destacada com a “global partner”, donant nom a l’auditori principal i amb una assistència activa a l’agenda del congrés.

El director del departament d’indústria digital de Leitat, David Gutiérrez, ha explicat que “aquest any fem èmfasi en models de col·laboració i portem una nova solució basada en programació zero per electropolit de peces metàl·liques”. En aquest sentit, remarca que “la nostra tasca és anticipar-nos sempre i oferir solucions de mercat competitives”.

Pel que fa a la imposició d’aranzels, reconeix que “pot ser una oportunitat per ser més competitius i eficients, amb més demanda d’IA i robotització”, ha exposat Gutiérrez, tot afegint que “d’una forma més disruptiva es pot pensar a dissenyar i produir diferent. La impressió 3D podria tenir una nova oportunitat”.

Ha finalitzat la seva intervenció dient que “al final no viatgen els materials sinó que viatgen els fitxers. I podria independitzar-nos d’algunes d’aquestes necessitats”.