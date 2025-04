Terrassa demana eines davant la imposició d’aranzels

Fa una setmana, el president dels Estats Units, Donald Trump, anunciava una política d’imposició d’aranzels a les importacions de productes que efectua el país nord americà. Aquesta decisió unilateral està causant una forta sacsejada a les economies europees i occidentals, amb una caiguda generalitzada a les borses de tot el món. La imposició d’aranzels, que en el cas de la Unió Europea és del 20%, també pot impactar notablement a totes les empreses terrassenques que tenen relacions comercials amb els Estats Units.

Per això, l’Ajuntament de Terrassa ha demanat al Govern d’Espanya i a la Generalitat de Catalunya que donin eines a les empreses de la ciutat per fer front a l’activació dels aranzels, treballant l’obertura de nous mercats a l’exterior. També requereix que comptin amb el món municipalista a l’hora de prendre decisions que afecten les seves empreses. De la mateixa manera, el govern municipal demana que les institucions europees actuïn amb determinació a l’hora de defensar els interessos relacionats amb aquesta qüestió.

Des de l’Ajuntament, s’ha estat fent un seguiment de l’evolució de la crisi aranzelària i de les seves derivades, amb l’objectiu de preveure quines poden ser les seves conseqüències directes o indirectes per a l’economia local. En aquest sentit, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, explica que “som conscients que aquesta crisi econòmica està plantejada a escala internacional, però ens preocupem dels efectes que pugui tenir a escala local”. La naturalesa i l’abast internacional d’aquesta imposició d’aranzels sembla que podria causar dificultats importants a diverses empreses terrassenques.

Així doncs, l’Ajuntament ofereix a les empreses egarenques afectades tot el suport que puguin facilitar a través de la Tinència d’Alcaldia de Promoció Econòmica, que atendrà de forma prioritària i urgent totes les peticions i propostes que se li plantegin, per tal d’estudiar les possibles actuacions en cada cas. “Estarem al costat de les nostres empreses, de les persones emprenedores que treballen amb els mercats nord-americans, oferint tot el suport necessari per a reduir al màxim l’impacte en l’activitat econòmica i empresarial o en el món laboral, així com cooperant amb els governs espanyol i català en tot allò que sigui necessari”, diu Ballart.

Empreses exportadores

Dades de la Cambra de Comerç de Terrassa revelen que prop de 180 empreses de la ciutat i voltants podrien veure’s afectades pels aranzels imposats a les seves exportacions. La majoria d’aquestes empreses pertanyen al sector de la indústria.

Terrassa demana eines davant la imposició d’aranzels