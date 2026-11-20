Les petites i mitjanes empreses (pimes) del Vallès Occidental presenten una rendibilitat econòmica i una productivitat superiors a les del conjunt de Catalunya, però van perdre competitivitat l'últim any del qual se'n tenen dades, el 2024. Aquesta és una de les principals conclusions de l'Anuari de la Pime Catalana 2026, elaborat per l'Observatori de la Pime de Catalunya i presentat aquest divendres per Pimec a Terrassa. L'estudi constata que, malgrat la millora de bona part dels indicadors econòmics, l'evolució de les empreses de la comarca queda per sota de la mitjana catalana, amb l'única excepció de l'endeutament.
Segons les dades de l'exercici del 2024, la rendibilitat econòmica de les pimes vallesanes –calculada a partir de la suma del resultat abans d'impostos i les despeses financeres en relació amb el valor dels actius– se situa en el 8,4%, davant del 7,6% del conjunt català. La productivitat, mesurada a partir del valor afegit brut (VAB) per treballador, arriba als 63.100 euros, per sobre dels 60.175 euros de mitjana a Catalunya. Tanmateix, els increments interanuals en aquests dos indicadors han estat, respectiavment, del 0,2% i el 2,7%, inferior al 0,3% i el 4,2% registrat al país.
La competitivitat és un dels punts febles de l'evolució recent. L'indicador, que relaciona les despeses de personal amb el valor afegit brut, ha empitjorat 0,5 punts percentuals, mentre que al conjunt català ha millorat 0,3 punts. En canvi, l'endeutament ha evolucionat favorablement i ha baixat 1,6 punts, fins al 42,8%, davant del descens de 0,8 punts a Catalunya, on se situa en el 43%.
El president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, ha valorat positivament la millora dels resultats, però ha advertit que cal continuar impulsant la productivitat. "El que hem de treballar com a deures és la millora de la productivitat i competitivitat de les empreses", ha assenyalat. Pujol considera que augmentar-ne la dimensió és una de les vies per aconseguir-ho, ja que permet disposar de més capacitat d'innovació, finançament i digitalització. A més, ha apuntat que les empreses més grans generen un valor afegit brut superior i, per tant, tenen més marge per distribuir riquesa i millorar les retribucions.
Més despesa de personal
Un altre dels indicadors destacats de l'estudi és l'augment del 3,4% de la despesa de personal per treballador entre el 2023 i el 2024, per sobre de la inflació del 2,8% registrada durant el mateix període. Aquesta partida inclou tant els salaris bruts com les cotitzacions socials.
Pujol ha explicat que, segons les dades de l'entitat, aproximadament el 80% de la millora de la productivitat empresarial es destina a despesa de personal. Tot i això, ha advertit que aquest increment no sempre es percep en la nòmina neta. Entre els factors que ho dificulten ha esmentat la no-deflactació de l'IRPF. "La percepció de la persona és que no cobra més i això desincentiva l'esforç de treballar més", ha apuntat.
El president de Pimec també ha reivindicat que les empreses necessiten generar més valor afegit per poder distribuir millor la riquesa. En aquest sentit, ha rebutjat la idea que els resultats empresarials de les pimes de la comarca siguin excessius i ha defensat que el seu rendiment ha de permetre continuar invertint, contractant i assumint riscos.
El pes diferencial de la indústria
L'informe també posa de manifest les particularitats del teixit empresarial vallesà. Aquest cop amb dades ja del 2025, la comarca comptava amb 59.839 pimes, que representaven el 99,8% de les empreses i ocupaven 251.050 persones. Aquestes companyies concentraven el 62,3% de l'ocupació del territori, per sota del 65% que representen al conjunt de Catalunya. Respecte al 2024, el nombre d'empreses havia augmentat un 0,9% i l'ocupació, un 0,7%.
La indústria és un dels principals trets diferencials. Les 5.141 pimes industrials de la comarca ocupaven 56.346 persones, el 22,4% de l'ocupació de les pimes vallesanes, davant del 14,5% a Catalunya. A més, tenen una dimensió mitjana d'11 treballadors per empresa, superior als 9,5 del conjunt català, i una productivitat de 70.327 euros per ocupat, davant dels 65.950 euros de mitjana del sector al país.
Malgrat aquests indicadors, la indústria va registrar un lleuger retrocés tant en el nombre d'empreses com en l'ocupació durant el 2025. Pujol ha apuntat que la reducció del nombre de companyies en alguns sectors, com el manufacturer, no necessàriament és una dada negativa, ja que també pot reflectir processos de creixement i concentració empresarial. "Es guanya dimensió, que és el que defensem també perquè ajuda que siguin més competitives i productives", ha explicat.
Pel que fa a la resta d'activitats, els serveis concentren el gruix del teixit empresarial, amb 46.251 pimes, el 77,3% del total, i 169.458 treballadors. És, però, el sector amb una rendibilitat més baixa, del 7,9%. La construcció presenta la productivitat més reduïda, amb 56.005 euros per treballador, mentre que el sector primari, tot i el seu pes molt limitat —202 empreses i 401 ocupats—, registra els millors indicadors de rendibilitat i productivitat.
Creixement més moderat el 2026
Les estimacions de Pimec per al 2026 apunten a un augment de l'1,3% del nombre de pimes al Vallès Occidental, fins a les 60.611, impulsat pel fort augment dels serveis, i de l'1,6% de l'ocupació, que arribaria a les 255.115 persones. Tots dos increments quedarien per sota dels previstos per al conjunt de Catalunya.
Pujol ha qualificat les perspectives econòmiques de la comarca de "moderadament optimistes". Tot i que preveu que continuïn creixent tant el nombre d'empreses com el de treballadors, ha reconegut que alguns indicadors mostren un ritme més lent que en els darrers anys. També ha matisat que el creixement percentual és més difícil en territoris amb una base empresarial més gran, com el Vallès Occidental, i que cal tenir en compte també les xifres absolutes.
Entre els reptes pendents, ha assenyalat les mancances en infraestructures, la pressió fiscal i les càrregues burocràtiques i administratives. Segons Pujol, aquests factors poden frenar les inversions i desincentivar tant les empreses com els treballadors a fer un esforç addicional. Malgrat això, ha reivindicat les fortaleses de la comarca, com el teixit productiu, la universitat i la implicació de les administracions locals, per continuar avançant en la reindustrialització i el creixement empresarial.