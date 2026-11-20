Diu que els seus pares deien que va ser ell qui els va demanar de formar-se musicalment i que “insistir molt a fer la trompeta”, tot i que no sabria explicar el motiu. També li agradava molt cantar. Va entrar al Conservatori i vaig fer l’ensenyament bàsic i “després de l’ensenyament bàsic et deixen triar fer l’ensenyament avançat o professional, i jo vaig triar el professional”.
En un inici volia fer Física, però no va entrar i, més tard, va estudiar Enginyeria Informàtica, que “no em va agradar” i al final va entrar a l’ESMUC i es va formar en Sonologia, que “se centra molt en el tema de tractament del so i aprendre en general des de com és l’acústica i com funciona a com enregistrar-la, com tractar-la”. Ha publicat fa poc a les plataformes “Altres egos”, un àlbum de deu cançons, de temes que no siguin “excessivament complexos”, però que no són habituals.
“L’etiqueta més fàcil és pop alternatiu o indie-pop. Hi ha molta barreja d’estils”. Sap que és complicat dedicar-se només a tocar i “tot el que són mons artístics són molt difícils i hi ha molts egos”. I sobre el fet que avui dia hi ha més plataformes per donar-se a conèixer, “ara és molt fàcil publicar-te o que et publiquin, però és molt més difícil que la gent et conegui”. Creu que és més realista produir a altres, però “és un camí que t’has de treballar”.
Havia estat en altres formacions musicals, però, actualment, només toca la trompeta en un grup de versions que es diu La Tropical Versions. Fa classes a l’Aula de Música de Terrassa.