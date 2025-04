Ple sense respostes després de la renúncia de la interventora i la tresorera

Matadepera ha viscut un ple sense respostes sobre la renúncia de la interventora i la tresorera. El govern de Matadepera encapçalat per l’alcalde Guillem Montagut ha al·legat aquest dimarts en la sessió extraordinària convocada sobre aquesta qüestió que debatre el contingut de les cartes de renúncia al plenari vulneraria el dret de protecció de dades de les treballadores.

Segons el tinent d’alcalde Francesc Llobet, que ha fet menció de la també “dimissió” del regidor Jordi Mercader, “les possibles incomprensions i les dinàmiques internes han portat a una situació de desgast que no ha estat beneficiosa ni pels professionals afectats ni per l’Ajuntament com a institució”. Llobet ha valorat “la implicació, el rigor tècnic i la professionalitat” de les dues treballadores, però no ha volgut entrar a comentar el contingut de les cartes on feien expressa les raons de la seva renúncia.

Les dues funcionàries van denunciar “pressions” i presumptes irregularitats del govern de Matadepera, tal com va avançar el Diari de Terrassa el passat 20 de març.

El fet que el govern local hagi refusat debatre o comentar les cartes de renúncia de les funcionàries ha generat una crítica unànime de l’oposició. El portaveu de Suma’t Matadepera, Nil López, ha defensat que la seva “responsabilitat” com oposició és la de “demanar explicacions clares i convincents” a l’equip de govern. Per López, “no pot ser que dues treballadores surtin d’una forma tan llastimosa de l’Ajuntament de Matadepera”.

“Els regidors de l’oposició hem sol·licitat la celebració d’aquest ple extraordinari davant la gravetat excepcional que suposen les renúncies simultànies de la tresorera i la interventora d’aquest ajuntament, dos càrrecs fonamentals per garantir la legalitat i també la transparència i la correcta gestió econòmica de la nostra institució”, ha recalcat López.

Nil López ha llençat una bateria de preguntes a l’alcalde. “Sobre el fet d’haver rebut pressions de l’equip de govern, qui ha exercit aquestes pressions i per què? Sobre la detecció d’irregularitats en processos i contractes, quines mesures s’han pres o es prendran per investigar i corregir aquestes irregularitats? Respecte a les pressions directes per part de regidors a fer operacions contràries a la legislació vigent, quins regidors van exercir aquestes pressions? Quines operacions no legals es volien dur a terme?”, ha qüestionat.

“Vostè ha dit als mitjans públics que es tracta d’un relleu com qualsevol altre i que no té constància d’aquestes anomalies, per tant, vostè també coneixement del contingut d’aquestes renúncies, i en conseqüència, li demano que ens respongui aquestes preguntes”, ha interpel·lat López a l’alcalde.

Amb tot, l’alcalde de Matadepera, Guillem Montagut, ha insistit que “no entrarem en el debat perquè podria suposar una vulneració del dret a la protecció de dades”. Montagut ha convidat l’oposició a treballar en un Pla d’Integritat Institucional “per retornar una mica la dignitat a tot l’Ajuntament”.

Per la seva banda, el portaveu de Junts per Matadepera, Gabriel Pirla, ha posat l’accent en la figura del regidor dimitit Jordi Mercader com un dels possibles responsables. Pirla ha recordat que Mercader va fer “unes acusacions molt greus” el ple del passat 29 de juliol i que “va mostrar un gran menyspreu cap a les funcionàries” parlant “d’extorsió” i pràctiques “gansterils”.

Per Gabriel Pirla, “la gravetat dels insults manifestats pel senyor Mercader en el ple i en la seva carta de renúncia” podria constituir motiu “per l’exercici d’una querella criminal per un presumpte delicte de calúmnies”. El regidor de Junts ha recordat que només dos mesos abans del ple de juliol de l’any passat on l’exregidor d’Hisenda va fer les acusacions contra les habilitades, havia lloat la seva tasca. “Què va passar per a què hi hagués aquest canvi?”, s’ha preguntat.

Pirla ha definit la crisi a Matadepera per la renúncia de la tresorera i la interventora, que han denunciat “pressions” i “obstacles per poder treballar”, com “un fet sense precedents a tot Catalunya”.

L’alcalde Guillem Montagut li ha replicat que amb la feina que s’ha dut a terme aquests darrers mesos s’han aconseguit “licitar molts contractes” i que hi ha hagut “importants estalvis a les arques municipals respecte als exercicis precedents”.

Pendents dels informes definitius d’una auditoria

El govern de Matadepera ha refusat la creació d’una comissió d’investigació perquè “no hi ha cap denúncia feta”, però sí que ha acceptat la convocatòria de la Comissió de Conducta dels Alts Càrrecs. En aquest punt, Montagut ha apel·lat “a treballar plegats pel bon funcionament d’aquest ajuntament”.

Davant la petició d’una auditoria externa per part de l’Ajuntament de Matadepera, l’alcalde Guillem Montagut ha destacat que ja n’hi ha una realitzada que va demanar la mateixa interventora, però encara no disposen dels informes definitius. En aquest punt, Nil López ha lamentat que l’executiu local no els informés molt abans d’aquesta, ja que “és difícil poder entrar a la fiscalització com a oposició si l’equip de govern no ens permet la participació”.

L’alcalde ha tancat el ple, poc després de les 9 del matí, assegurant que s’han suplit els llocs de treball, de manera que es treballa “amb normalitat”.