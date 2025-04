El valor de la cultura popular

Fa uns dies es van presentar les obres del Condicionament, que els pròxims anys haurà de ser la gran casa de la cultura popular. Dissabte es va celebrar la 15a edició de la Culturassa, que un cop més va demostrar la rellevància de les entitats culturals de la ciutat. Aquest esdeveniment, que es va fer a la plaça de Can Roca, és pràcticament l’obertura de la temporada. Després vindran les grans cites com la Festa Major, en què la cultura popular és clau i imprescindible. De fet, cada any destaquem que si aquesta ciutat té un tret diferencial respecte a altres és la força i el pes de les entitats. Aquest és un valor que hem de ressaltar sempre que es pugui. Per sort, el relleu en aquestes entitats està garantit. Les noves generacions ens permeten estar tranquils i saber que les tradicions es mantindran molts anys. Per això, no es pot admetre qualsevol atac a aquest patrimoni, que a banda de cultural és inclusiu i integrador.