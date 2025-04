Canvis molt necessaris de les tarifes de l’aigua per al sector domèstic terrassenc

Joseba Quevedo, Professor i membre de l’OAT

L’any 2024 es van canviar les tarifes de l’aigua a Terrassa, després d’estar congelades els últims deu anys, per múltiples motius econòmics (increments de despeses energètiques, de personal, del preu de l’aigua, d’inversions…) que feien insostenible la prestació d’aquest servei i també per la necessitat d’incentivar l’estalvi del consum de l’aigua, especialment en època de sequera, i reduir el consum excessiu de l’aigua.

Els canvis de tarifes del 2024 es podien resumir en tres conceptes bàsics:

– Una nova definició dels trams de consum de l’aigua per al sector domèstic passant de comptar el consum en metres cúbics per trimestre a comptar en litres per persona empadronada i dia.

– Uns nous preus progressius per cada tram de consum per als sectors domèstic, comercial i industrial de Terrassa.

– Una equiparació de les condicions per aconseguir ajuts socials amb els ja existents a l’ACA i unes reduccions equivalents a la factura de l’aigua.

Aquestes modificacions de les tarifes de l’aigua van aconseguir que, a finals del 2024, s’incrementessin significativament els ingressos del sector domèstic en més de 4 milions d’euros respecte als anys anteriors, mentre que els ingressos dels sectors comercial i industrial van tenir uns increments molt poc significatius respecte a anys precedents.

L’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) considera que la implantació d’un nou sistema tarifari de l’aigua ha de tenir com a base una anàlisi en profunditat del seu impacte econòmic i social i fer les correccions necessàries als problemes detectats de forma consensuada entre l’Ajuntament, TAIGUA, els agents socials i tots els grups polítics signants del Pacte Social de l’Aigua, que com a resultat faciliti la sostenibilitat de la prestació del servei i alhora esdevinguin unes tarifes més justes i equitatives per a tots els sectors de consum d’acord amb l’article d’opinió que va publicar al Diari de Terrassa.

Les reunions realitzades a tres bandes entre l’Ajuntament de Terrassa, l’EPEL TAIGUA i l’Observatori de l’Aigua de Terrassa han tingut com a objectiu aplicar una sèrie de canvis en les tarifes de l’any 2025 en el sector domèstic, ja que va ser el més afectat per l’augment de les tarifes del 2024.

En els plens de l’Ajuntament de Terrassa, realitzats el novembre del 2024 i el març del 2025, es van aprovar uns canvis en les tarifes de l’aigua que corresponen a sis de les set propostes presentades del OAT per al sector domèstic i a una proposta presentada del síndic de greuges, que són les següents:

1. S’estableix una quota social per a aquelles famílies més vulnerables, que consisteix en una reducció del 100% de la quota de servei, per als dos primers trams de consum, i del 50% en cas de consums que se situïn al tercer tram.

2. En aquells contractes de subministrament de llars en què visquin fills o filles amb una custòdia compartida entre els progenitors, es considerarà la convivència al 50% dels fills en cadascuna de les llars, independentment d’on estiguin empadronats.

3. En aquells contractes de subministrament de llars en què hi hagi un o més menors en règim d’acollida que no puguin estar empadronats en el domicili per raons de protecció de les seves dades o altres motius, es comptabilitzaran els menors d’acollida que hi hagi en aquella llar com una persona més, tot i no constar al padró municipal.

4. En aquells contractes de subministrament de llars en què visquin estudiants a Terrassa de cicles superiors o universitaris que a causa de la seva situació acadèmica particular no passin la major part de l’any al domicili de Terrassa (més de sis mesos) i, per tant, no es puguin empadronar en aquella adreça, o que passant tot el curs (període superior a sis mesos), es comptabilitzaran els estudiants que hi hagi en aquell habitatge com una persona més, tot i no constar al padró municipal.

5. En aquells contractes de subministrament que acreditin que a la seva llar hi ha persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 75%, cadascuna d’elles es computaran com a dues persones. De forma excepcional i justificada, quan una persona no assoleixi aquest percentatge de discapacitat, però acrediti més necessitat d’aigua per raons de salut acreditades documentalment mitjançant informe mèdic, podrà computar-se com a dues persones.

6. Ampliar de tres trams a cinc trams les tarifes del consum domèstic de l’aigua, ja que actualment pensem que la diferència és brutal entre la tarifa del primer tram, que va de 0 a 60 litres per persona i dia, a un preu de 0,27 €/m³, i la del segon tram, que va de 60 a 100 litres per persona i dia, a un preu d’1,9 €/m³, que és 7,5 vegades superior. Per aquesta raó, s’aprova un nou tram entremig de 60 litres a 80 litres per persona i dia a un preu d’1 €/m³ que suavitzi aquest canvi de la tarifa, i, d’altra banda, es crea un cinquè i últim tram per als grans consumidors d’aigua domèstica per sobre dels 150 litres per persona i dia que passi de l’actual preu de 3 a 4 €/m³, com una responsabilitat social perquè l’aigua és un bé escàs que cal protegir-lo.

7. Compensar les llars en què viu només una persona sola, ja que el consum de manteniment de la casa és força constant, independentment de les persones que hi habiten i, per tant, es proposa incrementar el límit màxim del primer tram un 30%, passant de 5,4 m³/trimestre a 7 m³/trimestre.

Les cinc primeres mesures ja s’apliquen des de l’inici del 2025 i les dues últimes mesures s’aplicaran, com és previsible, a la tercera factura trimestral de l’any 2025. Segons els càlculs que hem fet a l’OAT, el seu impacte suposarà un alleugeriment econòmic per a un 80% de les llars que fan un consum moderat de l’aigua i, d’altra banda, es penalitzarà una minoria de llars, estimat en 20%, en què el seu consum de l’aigua supera els 150 litres per persona/dia. Des de l’OAT considerem que ha estat un encert l’aprovació d’aquest conjunt de mesures per millorar i fer més justa i equitativa la tarifa de l’aigua a Terrassa.

Una mesura promoguda de l’OAT d’establir dues quotes de servei, diferenciant els consumidors moderats dels que tenen un consum elevat d’aigua i, que es va aprovar al ple de l’Ajuntament del mes d’octubre del 2024, no s’ha pogut aplicar enguany perquè no feia viable la sostenibilitat econòmica del pressupost del 2025.

Com a OAT, ara toca treballar i estudiar mesures correctores i més justes dels sectors comercial i industrial que tinguin en compte de forma progressiva el consum de l’aigua d’aquests sectors i que puguin aportar de forma solidària els recursos econòmics necessaris per al bon funcionament del servei d’aigua a la ciutat de Terrassa i alhora analitzar si és possible tenir nous recursos econòmics per poder incloure la mesura de la doble quota de servei per al sector domèstic a partir de l’any 2026.

Des de l’OAT volem agrair a totes les persones i entitats socials i polítiques que ens van expressar a l’OAT la necessitat de corregir les tarifes de l’aigua i al treball conjunt amb Taigua i a l’Ajuntament de Terrassa per fer possible aquests canvis tan necessaris de la tarifa de l’aigua. Moltes gràcies.