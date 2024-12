Increment del 3% en les tarifes del transport públic

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprovat un augment de les tarifes del transport públic d’un 3% per a l’any que ve i mantenir els descomptes del 50% en els abonaments T-usual, que passarà a costar 22 euros, i la t-jove, que passarà a tenir un preu de 44 euros per a les sis corones tarifàries. Les bonificacions per a l’any 2025 també es mantindran per a famílies monoparentals i nombroses, per a persones en situació d’atur i en els “packs” especials del Sistema Tarifari Integrat ampliat (Berguedà i Ripollès). Els preus del 2025 seran vigents a partir del pròxim 15 de gener i es mantindran tot l’any, mentre que els títols amb tarifes del 2024 comprats fins al 14 de gener caducaran el 28 de febrer.

Pel que fa els abonaments de 90 dies (T-jove i T-70/90 de Famílies Monoparentals i Nombroses FM-FN), comprats abans del 15 de gener vinent, allargaran la seva validesa fins al 30 d’abril, per tal de permetre el màxim aprofitament dels títols per part de les persones usuàries.

En el cas de la T-verda i la T-16 mantindran la seva pròpia caducitat. Pel que fa la caducitat dels títols adquirits l’any 2025, sigui en el primer o en el segon semestre, serà establerta pel Consell d’Administració de l’ATM l’any 2025.

D’altra banda, les targetes de cartró de la T-mobilitat passaran a costar un euro davant els cinquanta cèntims actuals. Segons l’ATM, es tracta d’una modalitat pensada per a aquells viatgers que viatgen menys freqüentment en transport públic. Amb aquest increment de preu, tindran el mateix que les carteres virtuals T-mobilitat per validar amb el mòbil.

Nou rècord

L’ATM ha destacat que a l’espera de tancar les dades d’aquest any, es preveu un nou rècord de demanda. Així, les dades acumulades entre l’octubre del 2023 al del 2024 mostren 1.148 milions de viatges, un 6,5% és que el mateix període del 2023.

El pes dels abonaments (com la T-usual o la T-jove) continua creixent en detriment als títols multiviatge (T-casual). Actualment, els viatges amb abonaments ja representen el 85% del total dels títols integrats de l’ATM de Barcelona.

En concret, la T-usual representa al voltant del 50% de l’ús dels títols integrats i la T-jove entorn del 21%, quan el 2019 representaven el 19% i 8% respectivament. Per la seva part, la T-casual, l’any 2019 representava el 62% dels viatges integrats i ara només el 14,5%.