El peatge de Les Fonts pujarà fins als 3,10 euros al 2025

Els peatges que cobra la Generalitat pujaran entre un 1,7% i un 1,8% aquest proper 2025, segons dades facilitades pel departament de Territori. En el cas de la C-16 entre Terrassa, Sant Cugat i Manresa, l’increment serà de l’1,8%. Malgrat això, el Govern preveu mantenir tots els descomptes i la gratuïtat aplicada fins ara.

L’actualització de preus per al 2025 és la més baixa dels últims exercicis, ja que l’any passat van pujar un 5,4%, i ho havien fet un 7,3% el 2023 i un 3,5% el 2022. Així mateix, està per sota de la que farà l’Estat de forma general a les seves autopistes, que se situarà al 2,86%.

Així, i d’acord amb les dades de Territori per a turismes, a la C-16 el tram Sant Cugat-Terrassa, a la barrera troncal de Les Fonts, costarà a partir d’ara 1,39 euros entre setmana, i 3,1 euros en dissabtes, diumenges i festius.

El tram entre Terrassa i Manresa, en el peatge troncal de Sant Vicenç de Castellet, seguirà sent gratuït per a la mobilitat obligada, i costarà 5,64 euros entre dilluns i divendres en hora punta, i 9,48 euros per a la resta de moviments.

El mateix tram per la barrera lateral de Sant Vicenç de Castellet suposarà un cost de 2,83 euros entre setmana i de 4,76 euros per a la resta de moviments. Aquest tram també mantindrà la bonificació al 100% per a la mobilitat obligada, i per als moviments de la Ronda de Manresa.

C-32

La mobilitat obligada entre Castelldefels i Sitges comptarà amb un preu bonificat per a turismes de mobilitat obligada de 4,09 euros, i costarà 8,19 euros a qui no pugui acreditar la mobilitat obligada.

El tram Sitges-El Vendrell seguirà amb descomptes del 100% per a la mobilitat obligada i a la Ronda del Penedès. En canvi, la barrera de Cubelles costarà 4,89 euros als cotxes que no l’utilitzin regularment, la barrera d’accés a Cubelles 2,61 euros i el peatge a Calafell 0,77 euros.

D’altra banda, l’increment serà de l’1,71% al Túnel del Cadí, que passarà a costar 14,16 euros, i de l’1,72% als Túnels de Vallvidrera, que costaran 4,56 euros en hora vall i 5,13 en hora punta per als cotxes.