Confirmat: ja és una de les fites nadalenques més populars.

Més de 1.400 persones han volgut acomiadar l’any participant en la Runeada, que cada edició, i ja en van 15, suma nous “runners” de totes les edats.

La cita, un total de cinc quilòmetres que es fan corrent, sense ànim competitiu, des de la plaça de Can Roca i passant pels principals carrers de la ciutat. Una ruta divertida, amb esperit nadalenc i en la que participen nombrosos grups de corredors.

L’edició de la Runeada de 2024 ha estat tot un èxit. La plaça de Can Roca s’ha omplert d’esportistes guarnits amb tutús, barrets de Pare Noel i tota mena de complements nadalencs. Es tracta de passar una bona estona, compartint una hora d’esport per celebrar que l’any s’acaba.

A la cursa popular aquest any s’han vist més infants i joves que mai. També molts esportistes que veuen en la Runeada una manera de gaudir de l’activitat física relaxadament i de manera divertida.

Com sempre, la majoria dels participants ho han fet en grups d’amics, de companys o famílies. La Runeada és també una molt bona oportunitat per conèixer gent nova. Una cursa col·lectiva on el més important és compartir i encarar la darrera nit de l’any de manera alegre i positiva.

La prova és gratuïta i aquest any ha comptat amb una seixantena de voluntaris que han contribuit a què Terrassa consolidi una cursa de San Silvestre de les més populars.