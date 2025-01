La Nova Jazz Cava de Terrassa acollirà per primera vegada a Catalunya la vocalista nord-americana Ekep Nkwelle, en el marc del 44 Festival Jazz Terrassa. Serà una ocasió única a tot l’Estat per gaudir d’una vetllada on s’escoltaran cançons extretes del seu propi material i els temes clàssics i atemporals del Great American Songbook.

Nascuda fa 24 anys a Washington DC en el sí d’una família d’orígen camerunès, Ekep Nkwelle és una vocalista de jazz amb una carrera ascendent. Es forma en institucions de renom mundial com la Duke Ellington School of Arts, la Howard University i la Juilliard School. Precisament, el seu extraordinari talent li ha valgut la prestigiosa beca Juilliard Career Advancement 2023, atorgada després de la nominació per part del mestre Wynton Marsalis.

Actualment, és peça fonamental de la Jazz at Lincoln Center Orchestra amb la que gira regularment. Per algunes veus autoritzades és considerada hereva de dives com Ella Fitzgerald o Sarah Vaughan i la realitat és que s’ha convertit en una de les vocalistes més sol·licitades; el darrer mes ha estat a Europa, al prestigiós Festival Umbria Jazz italià.

Al concert de Terrassa, Nkwelle vé acompanyada del pianista Julius Rodriguez –en el seu debut a la ciutat- i el contrabaixista Ameen Saleem, ambdós nord-americans, i el bateria parisenc Mourad Benhammou.

El 44FJT se celebra del 7 al 28 de març a diferents escenaris de Terrassa i comarca.

La cantant nord-americana Ekep Nkwelle, artista revelació del Festival de Jazz de 2025