Una nova àrea exprés al carrer de Sant Marian

Terrassa té una nova àrea d’estacionament exprés de tres places al carrer de Sant Marian, situat darrere de la plaça Nova. El passat mes de març l’Ajuntament de Terrassa ja va incorporar deu places d’àrea exprés a l’avinguda Abat Marcet i nou més a l’avinguda de Josep Tarradellas, a l’altura del carrer Balmes.

La nova àrea d’estacionament exprés permet estacionar-hi durant un temps limitat de 15 minuts i funciona tots els dies laborables de dilluns a dissabte, de 9 a 22 hores. Cal deixar en un lloc visible del vehicle un document que consigni l’hora en què s’hi ha aparcat sigui un disc-rellotge o una anotació manual.

El tram del carrer de Sant Marian on se situa ara la nova àrea d’aparcament exprés a la ciutat és un vial residencial on hi ha una clínica de podologia i alguns comerços, i on tenen sortida alguns dels restaurants de la plaça Nova. A banda i a banda de la nova àrea d’estacionament exprés hi ha també espai d’aparcament per a motocicletes.