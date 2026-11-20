Nova matinada d'ensurt al carrer de Tarragona, a la zona frontera del barri de Can Tusell i el de Sant Pere Nord. Aquest divendres, tres vehicles estacionats a la via pública han quedat totalment calcinats en un incendi que s'ha declarat just davant la porta de l'Escola Font de l'Alba. L'avís al telèfon d'emergències 112 ha entrat a les 04.56 hores i ha mobilitzat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han treballat per apagar unes flames que ja devoraven els tres turismes. Un cop extingit el foc, els efectius han segellat els vehicles amb escuma i n'han revisat els punts calents per evitar revifalles.
Però el succés d'aquesta matinada arriba acompanyat d'una sorprenent coincidència que no ha passat desapercebuda per als residents de la zona. Això és perquè, com si es tractés d'una capritxosa casualitat, fa tot just tres dies ja es va viure un episodi pràcticament calcat a escassos 50 metres de distància i en una franja horària gairebé idèntica.
Segons consta en els registres oficials dels Bombers, aquell primer incident va tenir lloc aquest dimarts a les 05.35 hores a la confluència del mateix carrer de Tarragona amb el carrer de Roig Ventura. En aquella ocasió hi va intervenir una dotació per sufocar un foc que s'hauria originat a la zona del motor d'un totterreny (4x4) i que, per efecte de la radiació tèrmica, va acabar afectant dos vehicles més aparcats a tocar.
Així doncs, el balanç d'aquesta particular "casualitat" en menys d'una setmana s'enfila ja fins als sis cotxes afectats per les flames en un radi de només cinquanta metres i sempre a altes hores de la matinada. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra mantenen totes les línies d'investigació obertes i intenten esclarir si es tracten de fets accidentals i sense relació entre ells, o si, per altra banda, darrere d'aquesta coincidència s'hi amaga alguna cosa més que la mala sort.