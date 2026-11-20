La Biblioteca Central de Terrassa incorporarà dos nous espais d'acompanyament a les famílies amb infants de zero a tres anys. Es tracta de l'Espai Nadó, adreçat a famílies amb criatures de fins a un any, i l'Espai Criança, pensat per a les que tenen fills d'entre un i tres anys. La iniciativa, que es preveu posar en marxa el 2027, vol oferir suport, orientació i oportunitats de socialització durant les primeres etapes de la criança.
Tots dos serveis comptaran amb una professional especialitzada que acompanyarà les famílies i disposaran de materials adaptats a la petita infància, com ara matalassos, coixins, canviadors i joguines. La proposta neix, en part, de l'experiència pilot del refugi climàtic familiar del Casal Anna Murià, que, segons l'alcalde, Jordi Ballart, ha permès detectar "la necessitat de generar més espais de suport i de trobada, per a que tots els infants de la nostra ciutat puguin créixer en benestar, en participació i, sobretot, en igualtat d'oportunitats". Inicialment, es plantegen com una prova pilot amb grups d'entre deu i dotze famílies, tot i que també s'hi programaran xerrades i altres activitats obertes a més participants.
La novetat s'emmarca en el reforç de les polítiques municipals d'infància i adolescència que el govern preveu incorporar al pressupost del 2027. En aquest àmbit, una altra de les principals mesures serà gairebé duplicar la línia de subvencions destinada als projectes d'esplai i cau que organitzen activitats els dissabtes. La partida passa dels 12.300 euros actuals als 22.000 euros anuals.
Terrassa compta actualment amb 16 esplais de dissabte, que apleguen aproximadament un miler d'infants cada setmana. Ballart ha reconegut que les entitats feia temps que reclamaven més recursos per desenvolupar la seva tasca i ha defensat que "aquesta tasca social necessita suport institucional". L'increment econòmic anirà acompanyat de la campanya Dissabte Lliure, que vol acostar l'oferta d'educació en el lleure a les famílies i donar visibilitat als beneficis d'aquestes activitats.
La iniciativa distribuirà 2.000 mapes de la ciutat amb la ubicació dels diferents esplais i les dades de contacte perquè les famílies puguin conèixer les propostes i inscriure-hi els infants. La campanya començarà a difondre's en el marc de la festa Som Lleure, que tindrà lloc el dissabte 28 de novembre a l'Espai Vela del parc de Vallparadís, de les 10 a les 13 hores. La jornada, organitzada pels mateixos esplais amb el suport del Servei d'Infància, oferirà activitats per a infants de tres a dotze anys i les seves famílies, a més d'una xocolatada i animació a partir del migdia.
Més participació adolescent
Una altra de les línies de treball serà la reorganització dels espais de participació infantil i juvenil. L'Ajuntament iniciarà el procés per separar el Consell Municipal d'Infància del futur Consell Municipal d'Adolescència, amb l'objectiu d'adaptar-los a les diferents etapes vitals i ampliar la participació dels adolescents fins als 16 anys.
La primera reunió del procés de creació del nou òrgan tindrà lloc el 25 de novembre. La seva constitució i aprovació podrien allargar-se fins a dos anys, període durant el qual continuarà funcionant l'actual Consell de la Infància i l'Adolescència. "Volem escoltar més i millor els infants i joves de la ciutat, que la seva veu tingui un pes real en les decisions que afecten el seu dia a dia", ha assenyalat Ballart.
En aquest sentit, la regidora d'Infància, Adolescència i Joventut, Patricia Reche, ha destacat l'augment de la implicació dels centres educatius. El primer plenari del curs 2026-2027, celebrat el 7 de novembre al Centre Cívic Montserrat Roig, va reunir 80 infants de 32 escoles i instituts. "Les propostes que fan i les reflexions de la infància són espectaculars i els hem de donar la rellevància que tenen", ha afirmat.