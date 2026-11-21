L'equip egarenc de robòtica Sweet Bubbles s'ha proclamat campió de l'Aiglon Robot Rumble 2026, una competició internacional escolar que es va celebrar el dissabte 14 de novembre a Suïssa, en el marc del circuit oficial VEX Robotics Competition. Ara, els joves terrassencs es preparen per afrontar el seu pròxim repte a Taiwan.
Després de portar el seu talent més enllà de les fronteres catalanes, amb la participació en dos campionats als Estats Units, el grup ha aconseguit, amb un robot dissenyat, construït i programat pels mateixos integrants, el prestigiós guardó de Tournament Champions (Campions del Torneig) i ha compartit el graó més alt del podi amb els alemanys The Rockys 1.
A la competició hi han participat equips d'Itàlia, Regne Unit, Kazajistán i Suïssa. "En aquest entorn altament competitiu, l'equip no només va brillar a la pista de competició, sinó que també va ser guardonat amb el Design Award (Premi de Disseny)", ha apuntat la coordinació del conjunt en un comunicat. Aquest reconeixement s'atorga al millor quadern d'enginyeria del certamen, posant en valor el rigor, la planificació exhaustiva i el mètode de treball de l'equip a l'hora de conceptualitzar i construir el seu robot.
Els integrants de l'equip català han volgut expressar el seu "agraïment especial a l'escola Aiglon per la seva bona acollida i l'excel·lent tracte personal rebut durant la intensa jornada d'un sol dia que va durar l'esdeveniment, un fet que ha convertit la competició en una experiència inoblidable per a tots".
Des d'un garatge familiar fins a Taiwan
Sweet Bubbles es prepara ara per a la seva següent cita internacional, a Taiwan. Del 17 al 19 de desembre viatjaran a Àsia per disputar el PAS-VEX VEX V5 Signature Event, organitzat per la Pacific American School al comtat de Hsinchu. Un repte per al qual estan buscant nous patrocinadors per poder "finançar l'alt cost dels materials dels robots i sufragar les despeses logístiques d'aquest gran viatge asiàtic", i així "mantenir el màxim nivell competitiu" que els ha portat a la victòria a Suïssa.
Després d'aquesta gran expedició, el grup aterrarà a casa el mes de març de 2027 per celebrar el torneig nacional de Terrassa. Després de guanyar la competició durant dos anys consecutius, en aquesta edició arriben com a rival a batre. El seu gran objectiu és revalidar el títol, que els donarà el tiquet al Campionat Mundial.
"L'equip continua treballant de valent per allargar la seva ratxa guanyadora i consolidar-se a l'elit de la robòtica competitiva", han assegurat.
El projecte va néixer fa sis anys com una activitat extraescolar a l'escola Vedruna Vall i, amb el pas del temps, ha esdevingut una iniciativa independent impulsada pels mateixos joves i les seves famílies. El grup entrena de manera autònoma en un garatge familiar i ho compagina amb els estudis d'ESO, batxillerat i universitat. La seva trajectòria ha estat especialment destacada els darrers dos anys. El 2025, l'equip va aconseguir l'Excellence Award i el Tournament Champions al VEX Spain Championship, resultats que li van obrir les portes del mundial de Dallas.