L’Ajuntament de Terrassa ha lliurat aquest dijous a la tarda les beques a l’excel·lència de recerca, transferència i nous formats de recerca, que arriben a la 16a edició i que han reconegut quatre treballs d’estudiants del Campus de Terrassa, escollits entre els 33 que s’hi han presentat, amb un total de 19.000 euros. L’edició anterior en va rebre 28. Tots els projectes premiats són obra de dones: Laia Casals, Eva Chica, Núria Garcia i Sheila Garcia, que ha fet el treball amb Maria Quirós.
L’acte s’ha fet a la sala d’actes del Vapor Universitari i hi ha participat Joan Salvador, tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitats i Transferència de Coneixement, que ha defensat la voluntat municipal de reforçar el Campus de Terrassa com a pol de formació i de captació i retenció de talent.
Aquestes beques volen ser un incentiu perquè el millor alumnat dels centres universitaris de la ciutat pugui continuar estudiant en millors condicions. Es reparteixen en dues categories: dues beques de 5.500 euros per a projectes de doctorat i dues més de 4.000 euros per a treballs de fi de grau.
En la categoria de doctorat, una de les beques ha estat per a Laia Casals Francas, del Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC) de l’Eseiaat-UP, pel projecte “Contributions to the climate-resilient retrofitting of buildings”, que estudia com rehabilitar els edificis perquè resisteixin millor els efectes del canvi climàtic. L’altra ha recaigut en Eva Chica Vercher, del Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques (CATMech) de l’Eseiaat-UPC, autora de “Sistemes de melsa-en-un-xip basats en hidrogels per a l’estudi del transport dels glòbuls vermells i la filtració de micropartícules”. La seva recerca reprodueix en un xip el funcionament de la melsa per entendre com hi circulen els glòbuls vermells i de quina manera aquest òrgan reté partícules molt petites.
Pel que fa als treballs de fi de grau, Núria Garcia Gorina, de l’Eseiaat-UPC, ha obtingut una de les beques amb el treball “Estudi del disseny i viabilitat estructural d’un mòdul espacial habitable en òrbita terrestre”. L’altra ha estat per al treball “Disseny d’una aplicació de suport cognitiu per facilitar les activitats instrumentals de la vida diària en persones amb ictus en fase crònica”, de Sheila Garcia Molina, de l’EUIT-UAB. Sheila Garcia i Maria Quirós han dissenyat l’aplicació perquè les persones que han patit un ictus i que es troben en fase crònica puguin organitzar-se en les tasques del dia a dia.
Les beques premien treballs de recerca fets per alumnat i personal investigador de departaments o grups de recerca que desenvolupen la seva activitat en els àmbits de la ciència, la tecnologia o l’humanisme social. Segons l’Ajuntament, l’objectiu és fomentar i reconèixer estudis inèdits que aportin dades noves i que aprofundeixin en l’anàlisi de la realitat científica, social, política, econòmica, laboral i cultural del territori.