Miki Núñez viu un dels moments més destacats de la seva trajectòria mediàtica des que va sortir de l’acadèmia d’”Operación Triunfo”. Cantant, actor, presentador i un dels rostres més populars de la televisió catalana, l’egarenc ha fet de la seva ciutat un orgull que reivindica allà on va: “Sempre he portat Terrassa com a bandera a tot arreu”.
Més enllà de la seva trajectòria artística, el jurat ha volgut reconèixer el seu compromís social i la seva implicació en causes que sovint necessiten més visibilitat. En aquest sentit, Núñez ha compartit públicament la seva experiència amb els trastorns de la conducta alimentària (TCA), amb la voluntat d’ajudar altres persones i trencar estigmes, especialment entre els homes. També ha escrit la cançó “Ara” i n’ha cedit els drets i els beneficis per contribuir a la lluita contra l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).
El cantant se sent “molt feliç i honrat” després que el Centre Cultural El Social hagi pensat en ell per a aquest reconeixement. Recorda que, des de petit, quan ha marxat fora, mai no ha dit que era de Barcelona, sinó que sempre ha reivindicat el seu origen terrassenc per poder explicar “totes les coses bones que té la meva ciutat”. Tot plegat, Miki Núñez assegura que està “molt content, feliç i orgullós” de Terrassa i, sobretot, de la seva gent. Un sentiment de pertinença que l’ha acompanyat al llarg de la seva trajectòria i que continua portant per bandera.