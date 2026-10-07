Reprenen de circulació de trens de Rodalies amb incertesa encara a l'R4

Terrassa

Entre Terrassa i Manresa s'ofereix servei alternatiu per carretera i, entre Terrassa i Sabadell, connexió amb autobusos de línia i servei d'FGC fins a Barcelona

  • L'Estació del Nord de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 07 d’octubre de 2026 a les 10:48
Actualitzat el 07 d’octubre de 2026 a les 10:49

Comença la represa de la circulació de trens a Rodalies després que Semaf hagi avalat els informes de seguretat. El sindicat majoritari ha confirmat que han revisat els documents que inclouen l’R1 entre Hospitalet i Maçanet, l’R2 nord entre Sant Andreu i Granollers i l’R2 sud entre Sant Vicenç i Barcelona o l’R4 entre Sant Vicenç i Sabadell. Revisar els informes era una condició necessària per als conductors per a circular i forma part dels protocols pactats després dels accidents ferroviaris de Gelida i Adamuz. Prèviament, Renfe i Adif havien assegurat que es podia circular “amb seguretat” a la xarxa de trens. Segons fonts sindicals, queda pendent l’aplicació de nous informes per les línies R2 nord i R4 nord afectats pel temporal. AIxí, entre Terrassa i Manresa s'ofereix servei alternatiu per carretera i, entre Terrassa i Sabadell, connexió amb autobusos de línia i servei d'FGC fins a Barcelona.

L’informe de verificació operativa validat inclou l’R1 entre Hospitalet i Maçanet, R2 nord entre Sant Andreu i Granollers, l’R2 Sud entre Sant Vicenç i Barcelona, l’R3 entre la Garriga i la frontera francesa, l’R4 entre Sant Vicenç de Calders i Sabadell, l’R7 entre Montcada i Cerdanyola Universitat, l’R8 entre Castellbisbal i Granollers, l’R11 entre Portbou i Maçanet. També queden inclosos els regionals de l’R13 i R14 entre la Plana i Sant Vicenç de Calders, l’R15 i l’R16 entre Reus i Tarragona, l’R17 entre Tarragona i Sant Vicenç i l’RT1 i l’RT2.

El servei es recupera progressivament amb afectacions

Renfe ha constatat que el servei es recupera “progressivament” amb afectacions a la xarxa, sobretot a l’R2, l’R3, l’R4 i l’R8. L’R7 no circula en tot el recorregut.

Es mantenen diversos serveis alternatius per carretera. En concret, a l’R1 hi ha busos complementaris entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. A l’R2, els autobusos fan el trajecte entre Granollers i Sant Celoni i entre Sant Celoni i Sils -passant per Gualba, Riells i Hostalric-.

En aquesta línia, se circula amb via única entre Cunit i Sant Vicenç de Calders per una incidència a la infraestructura derivada de les pluges intenses d’aquest dimarts.

Pel que fa a l’R3, hi ha afectacions entre la Garriga i la Tor de Querol i busos entre Ripoll i Puigcerdà. Es manté el servei alternatiu per les obres de desdoblament entre Fabra i Puig i Puigcerdà. L’R8 circula també amb incidències.

No passen trens de l’R11 i RG1. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Hi ha servei ferroviari però amb afectacions a l’R17, a l’RL3, a l’RT1 i l’RT2.

Sense trens en moltes estacions durant quatre hores

La situació s’ha produït després de diversos dies de pluges intenses amb afectacions generalitzades a la xarxa de Rodalies i que aquest dimarts un arbre i un talús caiguessin sobre un tren a Vilanova i la Geltrú, sense deixar cap ferit.

A resultes, aquest dimecres s’ha provocat que per moltes estacions catalanes no hagin passat trens en quatre hores. Algunes de les línies més afectades han sigut l’R1, l’R2 entre Granollers i Castelldefels, l’R7, l’R8 o l’R4, que ha notat afectacions entre Sant Vicenç i Sants, deixant Terrassa sense trens.

Protocols després dels accidents de Gelida i Adamuz 

De fet, els conductors ja van reclamar aquest dimarts els informes i van advertir que no circularien fins a tenir totes les garanties de seguretat i poder revisar els informes. Aquest matí, el sindicat majoritari ha assegurat que es veia “obligat” a “protegir la integritat del servei ferroviari, en especial pel que respecta a la seguretat i salut de les persones treballadores. Els conductors van traslladar a l’empresa que el restabliment del servei es produirà “únicament” quan s’hagin realitzat totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats.

Aquests protocols es van adoptar després dels accidents a Adamuz i Gelida del gener passat, que va generar una onada de protestes entre els treballadors ferroviaris. Finalment, es va pactar que representants dels treballadors i personal de l'operadora farien marxes de reconeixement dels trams abans de reobrir-los en cas d'inclemències meteorològiques. Un cop fet aquest reconeixement, s’ha d’enviar un informe del resultat als representants sindicals.

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