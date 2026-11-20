L'empresa municipal de neteja viària i gestió de residus Eco-Equip mantindrà fins a mitjans de gener els treballs de retirada de fulles dels carrers de Terrassa, una campanya que ha començat aquest novembre amb equips de reforç i que s'intensificarà durant les properes setmanes. Alhora, el servei de neteja prepara un dispositiu especial per Nadal i Reis, amb més actuacions de neteja viària i recollida de residus per fer front a l'augment de l'activitat a la ciutat durant les festes.
La campanya de retirada de fulles va arrencar el 4 de novembre, després que les pluges de principis de tardor n'endarrerissin l'inici, previst inicialment per a l'octubre. Els treballs es duen a terme en torns de matí i tarda i combinen diferents modalitats de neteja segons les necessitats de cada zona: escombrada manual, mecànica i mixta. En aquest darrer sistema, les escombradores treballen conjuntament amb operaris equipats amb bufadors per facilitar la recollida de les fulles acumulades a la via pública.
El dispositiu té com a objectiu mantenir els carrers nets, facilitar el pas dels vianants i prevenir possibles relliscades. En paral·lel, l'Ajuntament treballa per incorporar una escombradora d'arrossegament que permeti agilitzar les tasques i millorar-ne l'eficàcia.
Les fulles retirades es traslladen posteriorment a una planta especialitzada en la valorització de residus vegetals, on aquests es transformen en nous recursos, com ara compost. Per fer-ho, les que es recullen manualment es dipositen en bosses compostables, mentre que les que retiren les escombradores es transporten en un compactador.
L'any passat es van recollir aproximadament 330 tones de fulles. Un volum elevat, que va estar condicionat per la meteorologia, marcada per episodis de pluja intensa, vent i baixes temperatures.
Més recursos durant Nadal i Reis
El dispositiu especial que Eco-Equip ha preparat per a les festes nadalenques preveu reforçar la neteja viària i la recollida de residus durant la nit de Nadal, tota la jornada del 25 de desembre i entre els dies 5 i 7 de gener, dies en què la necessitat d'atenció incrementa. Les actuacions combinaran escombrada mecànica, amb vehicles escombradors, i manual, amb escombres i bufadors. En els punts que requereixin una neteja més intensiva també s'utilitzarà aigua a pressió.
Una altra de les mesures serà augmentar la freqüència de buidatge de les papereres als espais amb més afluència de persones i instal·lar-hi contenidors addicionals per facilitar la recollida de residus. També es reforçarà el servei porta a porta de cartró comercial a l'illa de vianants durant els dies festius.
Pel que fa al vidre, l'empresa municipal preveu actuacions específiques de recollida després de Nadal i entre l'1 i el 6 de gener. La Cavalcada de Reis, per la seva banda, comptarà amb un operatiu propi que mobilitzarà comandaments, escombradores i equips d'operaris per netejar els carrers un cop acabat l'esdeveniment.
El regidor de Neteja i Residus, Xavier Cardona, ha destacat en un comunicat la importància de preveure aquest increment de l'activitat als carrers durant les festes: "Planifiquem i mobilitzem els recursos necessaris per adaptar el servei a aquesta realitat i garantir que Terrassa es mantingui en bones condicions".
Cardona també ha apel·lat a la col·laboració dels veïns en el manteniment de l'espai públic i ha recordat que la neteja no depèn únicament dels serveis municipals, sinó que és "una responsabilitat compartida". Fer un bon ús dels contenidors, separar correctament els residus i respectar els espais públics "són petits gestos que contribueixen a tenir una ciutat més neta i cuidada", ha conclòs.