L'Ajuntament de Terrassa executarà la setmana vinent un seguit d'actuacions per millorar la mobilitat al carrer de Faraday i els carrers annexos. L'objectiu principal de la intervenció és incrementar la visibilitat i la seguretat de diversos encreuaments, així com reduir la velocitat dels vehicles al barri.
El tinent d'alcalde de Territori i regidor de Mobilitat, Xavier Cardona, ha explicat que el projecte neix del consens veïnal. "Aquestes actuacions són el resultat del treball conjunt que hem fet amb l'Associació de Veïns Ca n'Aurell i l'associació Que No Ens Pugin els Fums, per fer de Faraday un carrer més segur", ha destacat. En aquest sentit, el regidor ha afegit que la intervenció permetrà "donar resposta al neguit que ens traslladaven des del barri, perquè intervindrem per eliminar punts cecs i reduir la velocitat dels vehicles amb l'objectiu de protegir els vianants i garantir que creuar el carrer sigui més segur per a tothom".
Pel que fa a les accions concretes, el projecte inclou l'avançament de les línies de detenció a les cruïlles del carrer de Faraday amb l'Infant Martí i amb Antoninus Pius, una mesura que permetrà guanyar visibilitat en el moment de creuar. També es repintaran diversos passos de vianants desgastats pel pas del temps i s'instal·larà un senyal d'estop a la intersecció amb el carrer del Doctor Salvà per obligar a reduir la velocitat.
D'altra banda, el consistori ha reordenat els espais d'aparcament per evitar que els vehicles estacionats suposin un obstacle visual per als transeünts. Així, s'ha eliminat la plaça contigua al pas de vianants de la cruïlla amb Doctor Salvà. Una mesura idèntica s'ha aplicat a la intersecció amb el carrer d'Antoni Torrella, on s'ha reformulat la zona de càrrega i descàrrega suprimint-ne la plaça més pròxima per garantir una bona visibilitat abans de travessar. Finalment, a l'altura del número 100 de Faraday s'ha habilitat un aparcament exclusiu per a motocicletes, tot recuperant un espai entre dos guals que resultava insuficient per a l'estacionament d'un vehicle de quatre rodes.