El 8 d’abril del 1875, el notari d’Olesa Francisco Tobella Oliver va signar els capítols matrimonials entre Bartomeu Anglada Palet i Antonia Sucarrats Puig. El primer el descriu com a “panadero” a l’encapçalament del document. Més endavant, en fer esment a la casa del carrer Serra, ens diu que és una casa de dos cossos, i un dels cossos amb un forn, una cisterna i un pati, la mateixa estructura que va tenir la casa fins ben entrats els anys seixanta. Per tant, en aquella data d’abril del 1875, al carrer Serra d’Ullastrell ja hi havia un forn i un forner.

D’això han passat 150 anys i des d’aquella època, el forn ha estat un punt neuràlgic de la vida quotidiana d’Ullastrell. Avui dia, treballen a l’obrador i a la botiga la cinquena i la sisena generació, la Sra. Magda Anglada i els seus fills, descendents d’aquella primera que va començar el negoci. El forn de llenya conserva la mateixa ubicació i estructura que el forn original i només ha sofert les modificacions puntuals que ha requerit el seu manteniment i adaptació als temps actuals.

Fer 150 anys d’història no està a l’abast de qualsevol establiment. Per això, el Forn Anglada “Cal Forner” d’Ullastrell celebrarà el seu aniversari aquest dissabte amb una festa popular i una exposició commemorativa. Tallaran el carrer Serra per celebrar-ho amb tot el poble. El president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs, així com la responsable de l’àrea de Comerç de la corporació, Elisenda Moncada, hi participaran activament, aportant el seu suport i reconeixement institucional al comerç local i de proximitat.

Han preparat una petita exposició d’estris antics provinents de les golfes de Cal Forner i de fotografies antigues i documents representatius tant del negoci com de les persones que l’han tirat endavant. El punt antic barrejat amb alguna cosa moderna: una mirada cap al passat i també una altra cap al futur, amb una instal·lació interactiva basada en l’art de fer pa. La mostra es podrà visitar a la Sala d’Exposicions del Progrés al mateix carrer Serra, davant del forn, durant la festa i també els dies 12, 19 i 20 d’abril. Alguns artistes de la família faran petites intervencions musicals, poètiques i teatrals. A continuació, se servirà un àpat inspirat en els berenars dels ullastrellencs del 1875.

Més enllà de l’ofici de forner

A part de forn, “Cal Forner” també va ser una botiga de grans, però de seguida es va convertir també en una botiga de queviures, tal com recull la crònica apareguda l’any 1892 a la revista “L’Avenç”.

Seguint el curs de la història, la casa de Cal Forner ha anat passat per diferents vicissituds. Per exemple, durant la construcció de la carretera, que es va inaugurar el 1893, a part de forn també va ser fonda, allotjant bona part dels treballadors a l’obra. A partir del 1904, també va obtenir la concessió de l’estanc de tabacs i timbres, que encara continua vigent.

Entre els episodis destacats, el gener de 1939, en plena retirada de la Guerra Civil, Josep Anglada Sucarrats va decidir quedar-se per custodiar una fornada de pa que finalment li va ser requisada. Als anys cinquanta, la casa fins i tot va albergar un petit taller de reparació de bicicletes i motocicletes que va impulsar pel marit de la filla gran de la família.

Pels seus cinquanta anys d’activitat ininterrompuda, la Cambra de Comerç de Terrassa ha reconegut i felicitat el Forn Anglada “Cal Forner”. El president de l’entitat, Ramon Talamàs, així com la responsable de l’àrea de Comerç de la corporació, Elisenda Moncada, participaran activament a la celebració d’aquest dissabte, aportant el seu suport i reconeixement institucional al comerç local i de proximitat.