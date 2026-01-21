Divendres es farà el Concurs de Grimpaires

El temporal que va obligar a cancel·lar el Gran Concurs de Grimpaires del passat dissabte ja té una nova data: aquest divendres a les 17 hores, recuperant, curiosament, l’horari de les primeres edicions de les festes de Sant Sebastià. La convocatòria tindrà lloc a la plaça de Cal Baldiró i, a les 20 hores, se celebrarà també la Retirada del Pi —que havia de tenir lloc dilluns al vespre—, així com el Sorteig de Sant Sebastià.
El Concurs de Grimpaires és una de les convocatòries més esperades de les festes i el passat dissabte es va esperar fins a les 11 hores, esperant que escampés per veure si es podia dur a terme. Finalment, però, el temporal va obligar a suspendre l’acte per motius de seguretat. Així doncs, serà divendres quan la prova arribi a la seva 51a edició. Com ja és habitual, l’activitat comptarà amb un límit de 100 participants.
La pluja no només va afectar aquesta activitat. Aquest passat cap de setmana, el segon de les festes de Sant Sebastià, es van suspendre el Gallatack, la processó i la cercavila, entre altres convocatòries, i es va traslladar la ballada de gegants a l’interior de l’església de Sant Joan. Altres activitats, com els jocs populars infantils, l’arrossada popular i el gran concert de Sant Sebastià, es van poder mantenir amb canvis d’ubicació.