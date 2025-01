“Remake” turc de “La mesita del comedor”

No ha acabat encara el recorregut del film “La mesita del comedor”, malgrat haver-se estrenat en festivals de cinema l’any 2023 i a les sales el 2024.

I és que segueix fent passes per convertir-la, pràcticament, en una pel·lícula de culte. La darrera novetat és el “remake” de “La mesita del comedor” en versió turca, anomenada com a “Cam Sehpa” i que justament va acabar el rodatge fa pocs dies.

El director és el cineasta de terror Can Evrenol, reconegut per films anteriors com “Baskin” (que es va projectar al festival de Sitges fa una dècada). “Ja he pogut veure algunes fotografies del rodatge i resulta curiós, com adapten la teva història a la seva cultura visual”, explica el mateix Caye Casas.

“De totes maneres, vam parlar amb el director, Can Evrenol, i ja li vaig dir que per part meva tenia total llibertat per fer el ‘remake’ que considerés; perquè jo ja havia fet la meva pel·lícula i ara li tocava que seguís el seu camí”, enraona Casas.

Als cinemes de França

A banda d’aquesta adaptació turca del film rodat a Terrassa, també s’esperen novetats en el front de la distribució. De fet, aquest febrer de 2025 serà estrenada a les sales de cinema de França, sota el nom “Accident domestique”. “Trobo que fa una mica d’espòiler”, però vaja!”, diu rient Caye Casas.

Posteriorment, també serà estrenada en alguns cinemes d’Itàlia i entrarà al catàleg de Shudder, una gran plataforma d’“streaming” dels Estats Units, especialitzada en cinema de terror.

El més vist a Filmin

De fet, les plataformes són ara mateix una de les principals sortides de “La mesita del comedor”, especialment per allargar el recorregut de la pel·lícula un cop passat les projeccions als cinemes, i donar-li una segona vida per ser visualitzada des de casa.

És el cas de Filmin, plataforma que la va incloure en el seu catàleg a la tardor de 2024. I en només tres mesos, “La mesita del comedor” ha aconseguit alçar-se com el film espanyol més vist de 2024, segons dades de la plataforma catalana, liderada pel mallorquí Jaume Ripoll. A més, ha estat la cinquena pel·lícula més vista en termes absoluts, de l’any passat.

Tanmateix, Casas espera que la pel·lícula pugui fer el salt a altres plataformes en el futur.

En tot cas, el terrassenc ja té altres projectes damunt la taula. Sempre treballant idees i presentant projectes. En el darrer temps sosté que ha tingut bastant relació amb productores dels Estats Units, ja que és un mercat que s’ha interessat especialment pel seu cinema.

Finalment, Casas revela que espera poder fer un anunci d’aquí no gaire. Serà el rodatge de la seva pròxima pel·lícula?

Desapareix la piulada de King

I una darrera anècdota, si bé representativa del temps hipermoderns d’avui en dia: la piulada d’Stephen King, tot recomanant el film de Casas i augmentat la seva notorietat en l’àmbit mundial, ja no existeix.

I és que l’escriptor i best-seller internacional s’ha donat de baixa d’X (abans Twitter) per la deriva que ha pres la xarxa social d’ençà que Elon Musk és el propietari.

“ The New York Times” també la recomana

“La mesita del comedor” ha tingut padrins i avaladors de categoria. Fa pocs dies, de fet, era “The New York Times” (el diari més influent del món) el que la incloïa en una selecció de cinc films de terror, del periodista Erik Piepenburg. “Sort d’un amic que viu als Estats Units, ho va veure i em va avisar… Que tampoc és que em llegeixi cada dia ‘The New York Times’”, diu Casas amb humor. Fins i tot el director espanyol Santiago Segura li ha dit a la xarxa X: “Al final li hauràs de donar fort a l’anglès”.

“Remake” turc de “La mesita del comedor”