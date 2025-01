Espanya es classifica per a la Superfinal femenina de waterpolo

Amb dues victòries i una derrota per penals en les tres primeres jornades, el combinat femení espanyol de waterpolo ha tancat aquest dijous en primera posició la primera fase de la divisió 1 de la Copa del Món, que es disputa a la ciutat grega d’Alexandroupolis. Aquest primer lloc classifica les espanyoles per a la Superfinal de la Copa del Món. La selecció que prepara el terrassenc Jordi Valls ha empatat a 14 gols davant d’Hongria i ha acabat perdent per 3 a 4 a la tanda de penals. Anteriorment, havia derrotat a Grècia per 14 a 8 i als Estats Units per 16 a 11.

Ha acabat la primera fase com a primera del grup “A” amb set punts, per davant de Grècia, Hongria i els Estats Units. Al grup “B” s’han imposat els Països Baixos, seguits d’Austràlia, Itàlia i Israel.

Entre divendres i diumenge, Espanya disputarà la lligueta per decidir les quatre primeres posicions. Aquest divendres a les 18 hores s’enfrontarà al segon classificat del grup “B”, Austràlia o Itàlia. Dissabte a les 20 hores tindrà com a rival el primer classificat del grup “B”, la selecció dels Països Baixos, mentre que diumenge tancarà aquesta divisió 1 jugant a les 18 hores amb el segon classificat del seu mateix grup, Grècia o Hongria.

Entre les waterpolistes que disputen aquesta Copa del Món hi ha les terrassenques Paula Leitón (CN Sabadell) i Isa Piralkova (CN Terrassa), així com la jugadora del CN Terrassa Paula Prats.

Paula Leitón i Paula Prats han anotat dos gols cadascuna en aquest darrer duel de la fase de grups. La igualtat ha estat la tònica de l’encontre. El primer quart ha acabat amb un 3 a 3 i s’ha arribat al descans amb un 6 a 7 per a les hongareses. Seguia l’equilibri i s’ha entrat en els vuit minuts decisius amb un empat a deu. L’empat no s’ha desfet, i a la tanda de penals, Hongria s’ha imposat per 3 a 4.

Superiors a Grècia

En el segon partit de la fase de grups, el conjunt que prepara Jordi Valls va mostrar-se molt superior a la selecció amfitriona. Espanya manava per 8 a 2 al descans i a la represa, Crespí va anotar el 9 a 2. Les gregues ho intentaven, però Espanya sempre responia. Es va entrar al darrer parcial amb un ja insalvable 12 a 5. Després d’un gol grec, Leitón va anotar el 13 a 6. El 14 a 8 definitiu assenyalava amb claredat la superioritat del conjunt que entrena Jordi Valls.