El sou mitjà a Terrassa, entre els més baixos dels grans municipis catalans

El salari brut anual mitjà de les persones que treballen a Terrassa va ser de 26.810,35 euros l’any 2023. Així es desprèn de la nova estadística “Els salaris a Catalunya a partir de la Mostra contínua de vides laborals (MCVL)” de l’Observatori del Treball i Model Productiu, que ofereix dades amb base al criteri d’assignació de les persones al territori segons l’adreça del compte de cotització on han estat ocupades.

Segons la informació publicada aquest dimarts per aquest òrgan depenent del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Terrassa se situa per sota de la mitjana catalana. La raó és que d’acord amb la MCVL, el salari anual mitjà a Catalunya va ser de 30.515,34 euros l’any 2023. De fet, la nostra ciutat s’enquadra a la part baixa de la taula en el llistat dels 32 municipis catalans amb més de 40.000 habitants. Ocupa el vuitè lloc per la cua d’un rànquing que encapçala Esplugues del Llobregat, amb 39.214,63 euros, i que tanca Lloret de Mar, amb 21.179,55 euros.

Si ens centrem només en la província de Barcelona, Terrassa és quarta per darrere; mentre que si ens fixem només en els municipis de més de 40.000 habitants del Vallès Occidental és última, superada per Sant Cugat del Vallès (35.731,01 euros), Rubí (31.431,78 euros), Sabadell (29.909,49 euros) i Cerdanyola del Vallès (27.857,17 euros).

Els homes cobren 3.688 euros més

Les dades publicades per l’Observatori del Treball i Model Productiu mostren les diferències que es troben al mercat laboral. En aquest sentit, indiquen que els homes que treballen a Terrassa van cobrar el 2023 un sou més alt que les dones. El salari mitjà masculí va ser de 28.710,80 euros mentre que el de les dones es va quedar en 25.022,15.

Pel que fa a l’edat, l’estadística mostra que el grup d’entre 45 i 64 anys és el que té el salari més elevat, de 30.575,40 euros. A l’altra banda trobem els més joves, els treballadors d’entre 16 i 29 anys, amb 17.737,10 euros. Mentrestant, en la franja d’entre 30 i 44 anys, el salari va ser de 27.627,88 euros.

D’acord amb la mateixa estadística, també hi ha diferències rellevants segons la nacionalitat del treballador. A Terrassa, aquells que van cobrar més el 2023 van ser els provinents de la Unió Europea, amb un salari mitjà de 33.791,51 euros, tot i que aquesta dada s’ha de posar en quarantena, ja que la mostra utilitzada és força petita. Per la seva banda, els treballadors amb nacionalitat espanyola van assolir els 27.640,41 euros. El sou mitjà més baix va ser per als treballadors de la resta del món, amb 18.649,14 euros.

En funció del tipus de contracte també hi ha algunes variacions. Mentre aquelles persones amb un contracte indefinit van cobrar 26.848,59 euros, les que tenien un contracte temporal van percebre 24.509,12 euros. Per tipus de jornada, el salari més baix s’observa entre els que treballen a temps parcial, amb 14.732,56 euros enfront dels 31.108,86 dels qui treballen a temps complet.

Per sectors econòmics, el que mostra un salari més elevat a Terrassa és la indústria, amb 31.674,35 euros anuals de mitjana, seguida de la construcció (28.441,10 euros) i els serveis (25.754,88 euros).

