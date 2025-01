Terrassa tanca el 2024 amb 2.890 afiliats més a la Seguretat Social

El nombre de terrassencs ocupats segueix en augment. Segons les dades provisionals publicades aquest dilluns per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) –amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc–, l’any 2024 ha acabat amb un total de 101.660 residents a Terrassa afiliats a la Seguretat Social. Es tracta del nombre més alt de la sèrie històrica en un tancament d’any i el primer cop que se superen els 100.000 terrassencs afiliats en acabar l’any.

Dotze mesos abans els egarencs inscrits a la Seguretat Social eren 98.770. Així doncs, l’augment anual ha estat en 2.890 persones i, en termes percentuals, d’un 2,93%, un pèl més alt que el registrat el 2023, quan l’increment va ser d’un 2,79% i 2.685 ocupats. Els últims anys –tenint en compte la sèrie històrica des de finals del 2012–, sempre s’han registrat pujades, a excepció del 2020 i el 2013.

D’acord amb les dades de l’Idescat, tant l’ocupació masculina com la femenina han marcat xifres rècord en un acabament d’any. El creixement interanual ha estat més accentuat en les dones en termes percentuals, però no en nombres absoluts. Sempre amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc, pel que fa als homes, l’últim dia del mes de desembre es compatibilitzaven 53.465 cotitzants pels 51.965 que hi havia un any abans, amb un increment de 1.500 persones i d’un 2,89%. El total de dones treballadores registrades és menor. L’últim any Terrassa ha sumat 1.390 dones afiliades a la Seguretat Social, passant de 46.805 a 48.195, la qual cosa suposa una pujada d’un 2,97%.

L’evolució mes a mes

Tot i això, el desembre a Terrassa va tancar amb una davallada d’afiliats respecte del mes anterior. El novembre va ser millor. Aleshores els inscrits eren 102.730 (54.235 homes i 48.495 dones). Així, al desembre hi va haver una reducció de 1.070 persones (-1,04%), més intensa en els homes (-770; -1,42%) que en les dones (-300; -0,62%).

De fet, el 2024 va començar amb un descens mensual al gener, va continuar amb cinc mesos seguits de pujades fins al juliol, quan va encadenar dues baixades consecutives per tornar a remuntar el setembre, l’octubre i el novembre i acabar altre cop amb una reducció al desembre. El mes amb un valor més elevat d’afiliats va ser el novembre, quan es va assolir el rècord històric a Terrassa, i el mes amb un valor més baix, el gener.

Per edat, tots els grups han guanyat ocupats l’últim any. Encapçala el creixement la franja de menys de 30 anys, amb un increment d’un 5,85% (passant de 17.610 a 18.640 afiliats), seguida de la franja de 55 anys o més, amb un 5,11% (de 18.300 a 19.235). Els afiliats del grup d’entre 45 i 54 anys han augmentat un 3,06% (de 29.440 a 30.340) i els del col·lectiu de 30 a 44 anys, un lleuger 0,06% (de 33.420 a 33.440). Respecte del novembre, però, en tots els grups s’han registrat descensos, amb més o menys intensitat.

Per nacionalitat, actualment Terrassa compta amb 88.440 afiliats espanyols i 13.220 afiliats estrangers. Ara fa un any, eren 86.580 espanyols i 12.190 estrangers. Els augments han estat d’un 2,15% i 8,45%, respectivament. Així, en termes percentuals, l’increment ha estat molt més pronunciat entre els no autòctons. La variació mensual, en canvi, ha estat negativa en ambdós casos.

3.155 afiliacions més

En el capítol de les afiliacions –una mateixa persona es compta tantes vegades com a situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en diferents–, la ciutat també ha arribat, segons les dades provisionals de l’Idescat, a una xifra mai assolida en un tancament d’any: 106.740. Són 3.155 més que el desembre del 2023, amb un increment d’un 3,05%. Respecte del novembre, però, hi ha hagut una reducció d’un 1,02%, amb 1.095 afiliacions menys.

La pujada anual s’ha donat en tots els sectors, menys l’agricultura, que ha tancat el 2024 amb les mateixes 120 afiliacions que un any abans. Els serveis són el sector que ha experimentat un major augment en nombres absoluts, passant de 78.435 a 80.905 afiliacions (+2.470; +3,15%) i la construcció, en termes percentuals, passant de 8.090 a 8.435 afiliacions (+345; +4,26%). Per la seva banda, en la indústria han passat de 16.940 a 17.280 (+340; +2,01%).

Respecte del novembre, en canvi, en tots els sectors hi ha hagut davallades.

Segons les mateixes dades provisionals, per tipus de relació laboral, les afiliacions per compte d’altri han augmentat l’últim any un 3,05% (de 91.355 a 94.140). Les afiliacions per compte propi s’han incrementat un 2,98%, passant de 12.230 a 12.595. En comparació amb novembre, totes dues s’han reduït.

