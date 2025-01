Hannun arriba a un principi d’acord per emetre obligacions per 900.000 euros

L’empresa vallesana de mobles i decoració artesanal Hannun ha subscrit un principi d’acord amb la gestora de capital risc Inveready per a l’emissió de nou obligacions convertibles per import total de 900.000 euros, a raó de 100.000 euros cadascuna d’elles. L’operació s’enquadra en un acord previ en què ambdues entitats contemplaven explorar la possibilitat d’ampliar el finançament de la societat via instruments convertibles fins als 3 milions d’euros en total.

Segons consta una informació remesa a BME Growth, mercat on Hannun cotitza des del juny del 2022, en cas de formalitzar-se la transacció, el finançament obtingut es destinarà a donar suport a les necessitats de circulant i altres exigències relacionades amb el creixement orgànic i inorgànic de la societat nascuda a cavall de Matadepera i Terrassa i amb seu avui a Castellar del Vallès.

Les obligacions comporten una comissió d’obertura del 5%, un tipus d’interès en efectiu fix igual al 4,5% i un tipus d’interès pagable a venciment o en el moment de la conversió del 6,5% anual.

El preu de la conversió seria de 0,25 euros per acció i el període, a partir dels 12 mesos des de la subscripció i fins a set dies hàbils anteriors a la data de venciment, que es produirà al cap de 60 mesos de la data de subscripció.

Les obligacions convertibles comptaran amb “convenants” relacionats amb determinades decisions corporatives i compliment de mètriques/ràtios d’endeutament.

En l’acord es preveuen mecanismes de protecció antidilució o esdeveniments de conversió lligats a un potencial canvi de control, així com la necessitat de tenir l’autorització d’Inveready per a l’emissió d’altre deute garantit.

L’aprovació d’aquesta operació forma part de l’ordre del dia de la junta general extraordinària d’accionistes convocada per al 20 de febrer, en què també s’haurà d’aprovar, en el seu cas, un augment de capital social en la quantitat necessària per atendre la conversió de les obligacions convertibles, així com la delegació en el consell d’administració de la facultat d’executar l’augment de capital. En aquesta reunió també es prendrà coneixement de la renúncia del conseller Dolger Kirchen S.L., la persona física representant del qual era José Sixto de la Iglesia, i es decidirà si es redueix del nombre de membres del consell d’administració.

