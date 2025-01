El BBVA augmenta un 25,4% el benefici i supera els 10 milions d’euros

El BBVA ha tancat el 2024 amb un benefici rècord de 10.054 milions d’euros, un 25,4% més que els 8.019 milions obtinguts l’any passat, segons la informació remesa aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. En el quart trimestre, l’entitat ha guanyat 2.433 milions d’euros. En plena opa al Sabadell, les despeses d’explotació pugen un 18% fins als 14.193 milions per l’augment de la plantilla i una major inversió. De fet, el BBVA preveu contractar unes 1.100 persones més en tecnologia i dades, un àmbit on ha incorporat 10.100 professionals en tres anys. El marge d’interessos és també històric, amb un augment anual del 13% que el situa en els 25.267 milions d’euros, especialment pel dinamisme de la concessió de crèdit.

Les comissions netes sumen 7.988 milions (+31%), mentre que els ingressos recurrents bancaris (marge d’interessos i comissions) arriben als 33.255 milions (+16,7%). El marge brut, que inclou tots els ingressos, puja un 25% fins als 35.481 milions d’euros.

El BBVA notifica un augment del volum de l’activitat, amb un creixement del crèdit del 14,3%. Però precisament aquest increment del crèdit fa pujar també el deteriorament d’actius financers, que creix un 32% anual. Tot i això, el BBVA destaca que el cost del risc acumulat es manté estable en l’1,43%, mentre que la taxa de morositat i la de cobertura se situen en el 3% i el 80%, respectivament.

Pel que fa la rendibilitat, el BBVA millora els indicadors, amb un ROE del 18,9% i un ROTE del 19,7%, per sobre de l’objectiu del 14% que el mateix banc s’havia marcat per al 2024.

Pel que fa al capital, el BBVA va tancar l’any amb una ràtio CET 1 ‘fully loaded’ del 12,88%, per sobre de l’objectiu del rang de l’entitat, que és d’entre l’11,5% i el 12%.

Accionistes

El BBVA informa que el valor comptable tangible per acció més dividends s’ha situat en el tancament de 2024 en el 17,2%, per sobre de l’any passat. Ara, l’entitat proposa elevar el dividend efectiu fins als 70 cèntim d’euro per acció, un augment del 27% respecte als 55 cèntims que es van pagar a compte dels resultats del 2023. Aquests 70 cèntims es reparteixen en 29 cèntims per acció que es van pagar a l’octubre, i un complementari de 41 que s’haurà d’aprovar en Junta d’Accionistes i es pagaria previsiblement el mes d’abril.

Així mateix, el BBVA té previst posar en marxa un nou pla de recompra d’accions per 993 milions d’euros, l’equivalent a 17 cèntims per acció. Així, en total, el banc basc destinarà 5.027 milions d’euros als seus accionistes a càrrec dels resultats del 2024, la qual cosa suposa 87 cèntims d’euro per acció i un “pay out” del 50%.

El BBVA segueix pendent de l’anàlisi que la CNMC està fent, en fase dos, de la seva opa hostil al Banc Sabadell.