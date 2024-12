“L’òpera no ha de ser només per als grans teatres com el Liceu”

Joan Carles Esteve, director artístic d’Òpera Terrassa

Es va iniciar en la música quan tenia setze anys, però llavors feia rock. “Vaig estar cinc anys amb un grup de música rock. M’agradava molt cantar, i llavors vaig començar a fer classes de cant”, diu. La professora que li feia classes, li deia “tens veu per cantar òpera” i ho va provar i es va adonar que aquest gènere li agradava.

“L’òpera té una cosa que no tenen altres disciplines en el cant, i és que requereix de tu el 120%”, assegura i afegeix que “tot és el teu cos i com utilitzis la teva tècnica vocal”. S’havia format com a tècnic especialista en arts gràfiques perquè li agrada “el tema del disseny” i va treballar en aquest sector durant uns anys, compaginant-ho amb la música. Va entrar en el cor de l’Òpera de Sabadell i, allà, va començar a fer petits papers.

Fa un temps va involucrar-se en els Amics de l’Òpera i la Sarsuela de la ciutat que, posteriorment, l’any 2022, va continuar com a l’Associació Òpera de Terrassa, de la qual n’és el vicepresident i el seu director artístic. Creu que un dels reptes a aconseguir seria que “l’òpera no sigui només per als grans teatres com el Liceu” i opina que “és un espectacle molt rodó”. “L’òpera, quan va començar, era per divertir al poble i d’elitista no en tenia res”, apunta. “No crec del tot que falti públic” i “hem d’apropar-la a la gent jove”, sosté.

To i que va tenir clar que l’òpera era el seu camp, “tampoc mai he deixat del tot altres tipus de cant”. Fa uns 18 anys que està al grup d’havaneres Ultramar i fa concerts de tango i d’altres estils.