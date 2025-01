La Cambra sempre s’avança

La Cambra de Comerç de Terrassa va celebrar la tradicional trobada amb els mitjans de comunicació. Després de l’acte, els periodistes sortien satisfets. Hi havia un munt de coses a explicar. D’una banda, la Cambra preveu impulsar una incubadora de tecnologia industrial per a les empreses de la demarcació. De l’altra, es va informar del projecte d’ampliació de la seu de la Cambra per habilitar més espais privatius per allotjar empreses al soterrani de l’edifici del carrer de Blasco de Garay, ara dedicat a arxiu. Una altra notícia és la possibilitat que s’està treballant de fusió de la Cambra de Terrassa i la de Sabadell. Una situació que possibilitaria la Llei de Cambres que ha de tirar endavant aquest any. Per acabar, la institució va tornar a apostar perquè la B-40 arribi fins a Granollers “en un futur immediat”. Més enllà dels titulars, la sensació és que la Cambra de Terrassa està més viva que mai i que s’avança a tot allò que requereix el teixit empresarial de la demarcació. Una bona feina.