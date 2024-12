Reclamació de Tot per Terrassa pel Sala i Badrinas

Tot per Terrassa (TxT), el partit majoritari al govern municipal, portarà aquest divendres al ple municipal una reclamació a la Generalitat perquè acompleixi “el calendari i terminis” per a la construcció de l’Institut Escola Sala i Badrinas. Després de successius ajornaments, el nou calendari previst per a la inauguració del centre educatiu és setembre del 2028.

El projecte a executar a l’antiga nau Sala i Badrinas “porta molts anys d’endarreriments, obligant a l’actual alumnat (fins 6è de primària) a dur a terme l’activitat lectiva en barracons a la carretera de Rubí”, diu TxT. L’endarreriment en l’inici del projecte “ha afectat directament en inicis de curs posposats”. Segons el primer calendari, l’institut escola havia de ser ja operatiu aquest 2024. El segon anunci n’indicava una obertura al setembre de 2027. “S’ha tornat a posposar pel curs 2028-29”, recalca el grup polític liderat per Jordi Ballart.

Una aportació extraordinària

“Aquests endarreriments afecten directament el pla de compromisos que es signa al2020 entre l’Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de Catalunya, quan el consistori municipal va fer una aportació extraordinària d’una quarta part del projecte per tal de facilitar i agilitzar la posada en marxa de les obres i la construcció de l’equipament”, afegeix Tot per Terrassa.

Ballart considera clau que el govern de la Generalitat assumeixi el compromís pel projecte “de manera ferma, tenint en compte que és un equipament essencial per a la ciutat de Terrassa i per a una comunitat educativa que no pot esperar més. Hi ha hagut massa promeses i massa dates que no s’han acomplert i seguim dient prou”.

L’associació de famílies d’alumnes (AFA) de l’actual escola ha denunciat que el solar ons es projecta el nou centre és petit.