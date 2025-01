Pujant la Mola aquests dies, pel Cami dels Monjos, us podreu trobar amb una agradable sorpresa, més que curiosa. Han aparegut diversos pessebres situats poc abans d’arribar al cim de la muntanya, que la població ha col·locat de manera espontània. Uns més a la vista, i d’altres més amagats. També hi han deixat un llibret per escriure-hi dedicatòries i desistjos de Cap d’Any. De ben segur que la propera vegada que hi pugeu, si és que ho feu aviat, estareu amb els ulls ben oberts!

VIDEO | Apareix una col·lecció de pessebres al cim de la Mola