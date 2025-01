Passió secreta a Terrassa: al top 20 de ciutats més infidels

Terrassa figura entre les 20 ciutats espanyoles amb més activitat extramatrimonial durant l’hivern, segons el Rànquing d’Infidelitat Hivernal de la plataforma Ashley Madison. L’informe identifica les localitats on es registra un major nombre d’usuaris actius en cerca de relacions fora de la parella durant els mesos freds.

Rànquing de ciutats amb més infidelitats potencials:

Burgos Girona Lugo Manresa Barcelona Tarragona Granada València Madrid Lleida A Coruña Salamanca Alacant Alcobendas Jaén Mataró Terrassa Vigo Reus Santander

Catalunya, epicentre de la infidelitat

Amb vuit ciutats al rànquing (Girona, Manresa, Barcelona, Tarragona, Lleida, Mataró, Terrassa i Reus), Catalunya es confirma com la regió més activa en relacions extramatrimonials. Christoph Kraemer, director general d’Europa d’Ashley Madison, afirma: “Catalunya continua liderant l’evolució de les dinàmiques de parella a Espanya. La diversitat cultural i l’acceptació d’estils de vida alternatius permeten que les persones se sentin més lliures per buscar noves experiències.”

Tant Terrassa com Barcelona han baixat una posició respecte a l’any anterior. Al seu torn, Sabadell desapareix per complet del rànquing. Sorprèn també la incorporació de ciutats catalanes com Girona, Manresa i Tarragona.