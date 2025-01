La Unitat de Coloproctologia del Servei de Cirurgia General de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha publicat recentment un article que posa de manifest la factibilitat de tractar una neoplàsia de còlon dret a través de la plataforma de cirurgia robòtica Hugo RAS de Medtronic mitjançant aquesta complexa tècnica quirúrgica.

Amb el títol “First worldwide report of a right hemicolectomy with complete mesocolic excision, central vascular ligation, and D3 lymphadenectomy using the Hugo RAS System”, l’estudi evidencia la viabilitat de realitzar una hemicolectomia dreta amb escissió mesocòlica completa, lligadura vascular central i limfadenectomia D3 -la tècnica quirúrgica d’elecció per tractar la patologia en qüestió- mitjançant aquest sistema robòtic de darrera generació, afirma Mútua.

El treball l’ha publicat la prestigiosa revista Techniques in Coloproctology i s’ha documentat per primera vegada amb un audiovisual que destaca les característiques distintives de la plataforma i el seu potencial “per millorar la precisió i la seguretat en la cirurgia colorectal, contribuint al creixent gruix d’evidències sobre el seu ús clínic”.

L’experiència clínica publicada amb Hugo RAS en l’àmbit de la cirurgia colorectal és encara escassa i es limita a sèries de casos que demostren la viabilitat i la seguretat dels procediments. “En aquest sentit, fins el moment actual, les hemicolectomies dretes realitzades amb aquesta plataforma i esmentades a la literatura científica no incorporaven l’escissió mesocòlica completa ni la lligadura vascular central i limfadenectomia D3″, afegeix la corporació sanitària. Fins i tot alguns autors qüestionen la possibilitat de realitzar aquest procediment amb l’esmentat sistema.

Precisió quirúrgica

L’estudi en qüestió ha estat liderat pel doctor Juan Romero Marcos, coordinador de la Unitat de Coloproctologia i contribueix a evidenciar “que efectivament és possible dur a terme les esmentades intervencions, gràcies a l’excel·lent qualitat d’imatge i la versatilitat dels braços robòtics, els quals proporcionen una elevada precisió en les maniobres de dissecció. La minuciositat de la tecnologia reverteix també en la resecció dels teixits, permetent un major respecte envers els nervis, minimitzant possibles hemorràgies i disminuint així les possibilitats de dolor postoperatori”, segons Mútua.

L’article també recull que, malgrat els potencials avantatges oncològics, “es tracta d’una tècnica quirúrgica exigent que pot estar associada a un major risc de morbiditat postoperatòria. Per aquest motiu, constata la conveniència d’implementar-la un cop adquirida l’experiència suficient amb la plataforma i recomana també incloure la cirurgia robòtica en els actuals programes formatius per tal de garantir la difusió segura de la tècnica”.

El cas que recull l’estudi és un pacient diagnosticat d’una neoplàsia de còlon transvers proximal amb ganglis limfàtics patològics. Descriu que es van utilitzar quatre braços robòtics per al procediment i, després de completar la dissecció, es va comprovar la viabilitat dels extrems intestinals amb fluorescència intraoperatòria. La peça quirúrgica es va extreure a través d’una incisió al baix ventre. MútuaTerrassa especifica que no hi va haver complicacions durant la cirurgia i la durada del procediment va ser de 275 min. El pacient va ser donat d’alta el tercer dia de postoperatori sense morbiditat i l’examen patològic de la mostra va revelar un adenocarcinoma de còlon amb afectació ganglionar.

Hugo RAS i Mútua

A finals de gener del 2023 l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) es va estrenar en la cirurgia robòtica en l’àmbit de la Urologia amb la primera intervenció realitzada mitjançant el robot quirúrgic Hugo RAS.

En aquest cas, el servei d’Urologia va efectuar una prostatectomia radical robòtica per un càncer de pròstata. Un mes després, l’HUMT va acollir la primera intervenció quirúrgica de l’estat en l’àmbit ginecològic -una histerectomia mitjançant aquest sistema de cirurgia robòtica de darrera generació. Al maig de 2023, des del servei de Cirurgia General es va dur a terme la primera resecció de còlon robòtica amb aquesta tècnica i a l’octubre de l’any passat va ser el torn de la cirurgia bariàtrica d’alta complexitat.