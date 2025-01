Les noves tarifes per al transport públic d’aquest 2025, aprovades per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) el passat 27 de desembre, han entrat en vigor aquest dimecres, amb un increment generalitzat del 3% respecte a les de l’any anterior, el 2023.

Aquest augment ha afectat diversos títols i abonaments, però s’han mantingut els descomptes del 50% per als abonaments T-jove i T-usual, incloent-hi les versions per a famílies monoparentals i famílies nombroses, persones en situació d’atur i els packs especials del Sistema Tarifari Integrat per a comarques com el Berguedà i el Ripollès.

A més, les targetes de cartró T-mobilitat han duplicat el seu preu, i han passat de costar 0,50 cèntims a 1 euro, igualant el preu de les carteres virtuals del mateix títol, que permeten validar títols integrats directament desplaçant el mòbil pel lector de la màquina.

Caducitat dels títols de 2024

Pel que fa als títols de 2024, aquells comprats abans d’aquest dimecres caducaran el 28 de febrer d’aquest any. No obstant això, els abonaments de 90 dies adquirits, també, abans d’aquest dimecres tindran una validesa prorrogada fins al 30 d’abril d’aquest 2025. I, a més, es podran bescanviar títols no estrenats del 2024 per títols vàlids per al 2025, abonant la diferència de preu, fins al 30 d’abril.

Per la seva banda, la gratuïtat de l’abonament recurrent de Rodalies de Catalunya es mantindrà fins al 30 de juny de 2025, segons el Reial decret llei 9/2024 aprovat el 23 de desembre pel govern de l’Estat, i a finals del primer semestre d’aquest any, el Consell d’Administració de l’ATM ratificarà els descomptes i condicions de preus per a la resta de l’any.