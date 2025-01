Dues persones, ateses per un incendi en un habitatge de Terrassa

Incendi en un habitatge de Terrassa. Dues persones han estat ateses pel SEM, que n’ha traslladat una a Mútua.

L’incendi s’ha declarat al migdia en un habitatge situat al carrer de Maria Auxiliadora, al barri de la Maurina. L’alerta s’ha rebut al sistema 112 a les 13.14 hores.

Connexions elèctriques

Segons les primeres informacions, el foc s’ha desencadenat en una caixa de connexions elèctriques. Bombers de la Generalitat ha destinat a la Maurina cinc dotacions.

Un cop apagat l’incendi, els efectius de Bombers han revisat la instal·lació i han ventilat l’habitatge. Personal del SEM ha atès dues persones per possible intoxicació per inhalació de fum i ha evacuat una de les víctimes als serveis d’urgències de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.